Avrupa Basınının Yarıda Kalan Galatasaray - Adana Demirspor Maçı Manşetleri

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan ve konuk ekibin 33. dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kalan karşılaşma, Türk spor medyasında olduğu kadar Avrupa basınında da geniş yankı buldu. 👇