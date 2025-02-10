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Avrupa Basınının Yarıda Kalan Galatasaray - Adana Demirspor Maçı Manşetleri

Avrupa Basınının Yarıda Kalan Galatasaray - Adana Demirspor Maçı Manşetleri

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.02.2025 - 20:17

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan ve konuk ekibin 33. dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kalan karşılaşma, Türk spor medyasında olduğu kadar Avrupa basınında da geniş yankı buldu. 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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