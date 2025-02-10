Avrupa Basınının Yarıda Kalan Galatasaray - Adana Demirspor Maçı Manşetleri
Avrupa Basınının Yarıda Kalan Galatasaray - Adana Demirspor Maçı Manşetleri
Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan ve konuk ekibin 33. dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kalan karşılaşma, Türk spor medyasında olduğu kadar Avrupa basınında da geniş yankı buldu. 👇
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“Galatasaray-Adana Demirspor fiyaskosunun ardından Türk futbolu parçalandı”
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“Türkiye’de inanılmaz olay! Adana Demirspor, Galatasaray’ın penaltısının ardından sahayı terk etti”
“Türkiye'de tam kaos: Galatasaray'ın penaltısı, Adana Demirspor'un tercihi sansasyonel. Konuk ekibin kararı, Jose Mourinho'nun son haftalarda gündeme getirdiği tartışmaların ardından Süper Lig'i sarstı”
“Türk futbolunda skandal! Morata penaltıdan golü attı. Rakip Adana Demirspor sahadan çekildi”
“Adana Demirspor aleyhine verilen tartışmalı bir penaltının ardından maça devam etmedi”
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“ Adana Demirspor oyuncuları Mertens’in tartışmalı bir penaltının ardından sahayı terk etti”
“Türkiye'de Skandal: Galatasaray'ın rakibi sahayı terk etti"
“Maç tatil edildi. Galatasaray'ın rakibi sahayı terk etti”
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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