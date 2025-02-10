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Bu Zamana Kadar Görmemiş: Kim Kardashian Lakers'ın Yeni Yıldızı Luka Doncic'e Hayran Kaldı

Bu Zamana Kadar Görmemiş: Kim Kardashian Lakers'ın Yeni Yıldızı Luka Doncic'e Hayran Kaldı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.02.2025 - 19:38

Birbirinden ilginç olaylarla magazin dünyasının en dikkat çekici isimlerinden biri olan Kim Kardashian, rotasını basketbola çevirdi. 44 yaşındaki reality show yıldızı, Lakers forması giyen Luka Doncic'i sıkı takibe aldı. Başarılı basketbolcuya Instagram'dan 'yürüdü'.

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Geçtiğimiz günlerde NBA tarihinin en unutulmaz takaslarından biri gerçekleşmiş, tüm dünya şaşkınlığa uğraşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde NBA tarihinin en unutulmaz takaslarından biri gerçekleşmiş, tüm dünya şaşkınlığa uğraşmıştı.

Los Angeles Lakers, Anthony Davis'i Dallas Mavericks'e göndererek Luka Doncic'i kadrosuna katmıştı.

Los Angeles Lakers, Anthony Davis'i Dallas Mavericks'e göndererek Luka Doncic'i kadrosuna katmıştı.

25 yaşındaki oyuncunun Lakers'ın ve ligin geleceğini büyük ölçüde değiştirmesi beklenirken Kim Kardashian'ı yeni bir dil öğrenme merakı sardı.

25 yaşındaki oyuncunun Lakers'ın ve ligin geleceğini büyük ölçüde değiştirmesi beklenirken Kim Kardashian'ı yeni bir dil öğrenme merakı sardı.

44 yaşındaki model ve iş insanı, Los Angeles Lakers'ın sosyal medyadan Luka Doncic'i paylaştığı bir gönderinin altına dudak emojisiyle birlikte "Slovence konuşmayı öğrenmek istiyorum" yorumunu bıraktı.

44 yaşındaki model ve iş insanı, Los Angeles Lakers'ın sosyal medyadan Luka Doncic'i paylaştığı bir gönderinin altına dudak emojisiyle birlikte "Slovence konuşmayı öğrenmek istiyorum" yorumunu bıraktı.

Yıldız basketbolcu, bu yoruma karşılık "Hayır, lütfen yapma." cevabını verdi.

Yıldız basketbolcu, bu yoruma karşılık "Hayır, lütfen yapma." cevabını verdi.
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Yaşanan diyalog kısa sürede büyük dikkat çekince Kim, yorumunu silmek zorunda kaldı. 👇

Yaşanan diyalog kısa sürede büyük dikkat çekince Kim, yorumunu silmek zorunda kaldı. 👇

Bir paylaşımında da Doncic'le tanışmak istediğini söyledi. 👇

Bir paylaşımında da Doncic'le tanışmak istediğini söyledi. 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Osman Elmallı

erkek için bir kadını gözüne kestirdi diye başlık atıyormusunuz erkek böyle birşey yapsa hemen tacizci yaftası vuruyorsunuz

E.B.

Lucky Doncic taciz ediliyorsan "büyük büyük büyük dedem Türktü." de, rahat bırakacaktır.