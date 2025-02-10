Galatasaray Przemysław Adam Frankowski Transferini Resmen Açıkladı!
Galatasaray Przemysław Adam Frankowski Transferini Resmen Açıkladı!
Ahmed Kutucu, Morata, Lemina ve Cuesta ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Przemysław Adam Frankowski'nin'nin kiralık transferi için Fransa Ligue 1 ekibi Lens ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray'dan yapılan açıklama 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Frankowski'nin sarı-kırmızılı taraftarlara mesajı 👇
29 yaşındaki Polonyalı oyuncuya dair bilgiler 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın