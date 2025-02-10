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Galatasaray Przemysław Adam Frankowski Transferini Resmen Açıkladı!

Galatasaray Przemysław Adam Frankowski Transferini Resmen Açıkladı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.02.2025 - 17:23

Ahmed Kutucu, Morata, Lemina ve Cuesta ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Przemysław Adam Frankowski'nin'nin kiralık transferi için Fransa Ligue 1 ekibi Lens ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Galatasaray'dan yapılan açıklama 👇

Galatasaray'dan yapılan açıklama 👇
twitter.com

Frankowski'nin sarı-kırmızılı taraftarlara mesajı 👇

29 yaşındaki Polonyalı oyuncuya dair bilgiler 👇

29 yaşındaki Polonyalı oyuncuya dair bilgiler 👇

Kaynak: transfermarkt

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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