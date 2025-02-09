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Eski Fenerbahçeli Enner Valencia'dan Beşiktaş'ın Yeni Transferi Keny Arroyo Yorumu

Eski Fenerbahçeli Enner Valencia'dan Beşiktaş'ın Yeni Transferi Keny Arroyo Yorumu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
09.02.2025 - 14:22

Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla gol krallığı yaşayan Ekvadorlu Enner Valencia, Beşiktaş'ın Kenny Arroyo'yu kadrosuna katması hakkında konuştu. Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların genç yeteneğe bayılacağını belirtirken Arroyo'nun yeteneğiyle de Türkiye'deki fiziksel mücadelenin üstesinden gelebilecek güçte olduğunu sözlerine ekledi.

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Beşiktaş, devre arası transfer dönemindeki sessizliğini Kenny Arroyo ile bozdu.

Beşiktaş, devre arası transfer dönemindeki sessizliğini Kenny Arroyo ile bozdu.

Siyah-beyazlı kulüp, Independiente del Valle forması giyen Ekvadorlu kanat oyuncusunu İstanbul'a getirdi.

Siyah-beyazlı kulüp, Independiente del Valle forması giyen Ekvadorlu kanat oyuncusunu İstanbul'a getirdi.

18 yaşındaki genç yetenekle 4,5 yıllık sözleşme imzalanması beklenirken transfere eski Fenerbahçeli Enner Valencia'dan yorum geldi.

18 yaşındaki genç yetenekle 4,5 yıllık sözleşme imzalanması beklenirken transfere eski Fenerbahçeli Enner Valencia'dan yorum geldi.

Valencia, Arroyo için ülkesinin basınına şunları söyledi 👇

Valencia, Arroyo için ülkesinin basınına şunları söyledi 👇

'Çok yetenekli bir oyuncu. Kendisiyle biraz konuştum ve ona İstanbul konusunda yardımcı olabileceğimi söyledim. Çok şükür güzel ayrıldım ve orada hâlâ birçok arkadaşım var. Nerelerde kalabileceği yönünde tavsiyelerde bulundum, çünkü ben Beşiktaş'ın antrenman sahasına iki dakika uzaklıkta yaşıyordum.

Türkiye'de çok fiziğe dayalı bir futbol oynanıyor. Ama Keny'nin sahip olduğu yetenekle bunun üstesinden geleceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ta harika işler başaracağını düşünüyorum. Harika bir takıma gidiyor, harika bir taraftarın önünde futbol oynayacak. Beşiktaş taraftarı ona bayılacak'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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