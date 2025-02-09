Eski Fenerbahçeli Enner Valencia'dan Beşiktaş'ın Yeni Transferi Keny Arroyo Yorumu
Eski Fenerbahçeli Enner Valencia'dan Beşiktaş'ın Yeni Transferi Keny Arroyo Yorumu
Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla gol krallığı yaşayan Ekvadorlu Enner Valencia, Beşiktaş'ın Kenny Arroyo'yu kadrosuna katması hakkında konuştu. Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların genç yeteneğe bayılacağını belirtirken Arroyo'nun yeteneğiyle de Türkiye'deki fiziksel mücadelenin üstesinden gelebilecek güçte olduğunu sözlerine ekledi.
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Beşiktaş, devre arası transfer dönemindeki sessizliğini Kenny Arroyo ile bozdu.
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Siyah-beyazlı kulüp, Independiente del Valle forması giyen Ekvadorlu kanat oyuncusunu İstanbul'a getirdi.
18 yaşındaki genç yetenekle 4,5 yıllık sözleşme imzalanması beklenirken transfere eski Fenerbahçeli Enner Valencia'dan yorum geldi.
Valencia, Arroyo için ülkesinin basınına şunları söyledi 👇
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