Arda Güler PSV Maçındaki Paslarıyla Devler Ligi Tablosunda Zirveye Fırladı
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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, 2026-27 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda hücumdaki katkısıyla adından söz ettiriyor. Genç orta saha oyuncusunun PSV karşısındaki performansı bireysel istatistik tablosuna da yansıdı. Güler'in kilit pasları Real Madrid'in farklı galibiyetinde belirleyici oldu.
Asist yarışının zirvesinde Arda Güler var.
İlk asist topuk pasıyla geldi.
Mbappe'ye de golü Arda hazırladı.
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