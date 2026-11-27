21 yaşındaki Arda Güler, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı maçlarda 1 gol ve 5 asistlik bir performansa ulaştı. Milli futbolcu 5 asistle zirveyi Como'dan Nico Paz ile paylaşırken Barcelona'dan Lamine Yamal ve takım arkadaşı Brahim Diaz 4'er asistle onları izliyor. Güler'in yarattığı pozisyonlar Real Madrid'in hücumdaki üretkenliğine de doğrudan yansıyor.