Süt Devinin Milyonlarca Litrelik Sütle İlgili Sıra Dışı Başvurusu Tepki Çekti: Sütü Dökecek Yer Arıyorlar
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Yeni Zelanda'nın en büyük süt üreticisi kooperatifi Fonterra, Canterbury bölgesindeki üç tesisi için yerel yönetimin kapısını çaldı. Şirket, işleyemediği çiğ sütü elden çıkarabilmek için mevcut çevre izinlerinin genişletilmesini istiyor. Çevre kuruluşları başvuruya tepki gösterirken bölge konseyi de şirketten ayrıntılı bilgi talep etti.
Süt tarım arazilerine dökülebilecek.
Şirket bunu acil durum önlemi olarak görüyor.
Çevreciler yer altı suları için uyarıyor.
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