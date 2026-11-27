Greenpeace, toprağa dökülen sütün yer altı sularına karışabileceği, nehir ve göllerde zararlı alglerin çoğalmasına yol açabileceği uyarısında bulundu. Hayat pahalılığının arttığı bir dönemde yapılan başvuruyu eleştiren çevre kuruluşları, bu miktarın ülkedeki her bir kişiye dört litreden fazla süt dağıtmaya yeteceğine dikkati çekti. Yeni Zelanda'da 2025-2026 sezonunda 21,8 milyar litreyle rekor miktarda süt üretilirken Canterbury'deki inek sayısı da 970 bini aştı. Bölge konseyi henüz onaylanmayan başvuruyla ilgili olarak şirketten sütün hangi arazilere döküleceğini, uygulamanın ne kadar süreceğini ve çevreye etkilerini ayrıntılı biçimde açıklamasını istedi.