Çölün Ortasına Su Taşıyorlar: Kıbrıs Büyüklüğündeki Alanı Tarıma Açacaklar

Hükümet, eski Nil Deltası'nın batısında 2,2 milyon feddanlık, yani yaklaşık 924 bin hektarlık bir alanı tarıma açmayı hedefliyor. Burada buğday, mısır, sebze ve meyve yetiştirilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi projeyi Mayıs 2026'da açtı ve yatırım tutarını yaklaşık 800 milyar Mısır lirası olarak açıkladı. Ancak Mısır Su Kaynakları Bakanlığı'na göre 174 kilometrelik ana su hattının ağustosta yalnızca yüzde 79'u tamamlanmıştı.