Çölün Ortasına Su Taşıyorlar: Kıbrıs Büyüklüğündeki Alanı Tarıma Açacaklar
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Mısır, Nil Deltası'nın batısındaki çölü tarım alanına çevirmek için Yeni Delta adı verilen dev bir sulama projesi yürütüyor. Ekimde yayımlanan bir çalışma ise sistemi besleyen kanallardaki teknik sorunları ortaya koydu.
Ayrıntılar haberimizde.
Proje Neredeyse Kıbrıs Büyüklüğünde Bir Alanı Kapsıyor
Çöle Taşınan Su, Eski Delta'nın Drenaj Suyundan Geliyor
Bir Kanalda Yaklaşık 470 Bin Metreküp Tortu Birikmiş
Topraklar Birkaç Yıl İçinde Tuzlanabilir
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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