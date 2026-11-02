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Çölün Ortasına Su Taşıyorlar: Kıbrıs Büyüklüğündeki Alanı Tarıma Açacaklar

Çölün Ortasına Su Taşıyorlar: Kıbrıs Büyüklüğündeki Alanı Tarıma Açacaklar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 12:10
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Mısır, Nil Deltası'nın batısındaki çölü tarım alanına çevirmek için Yeni Delta adı verilen dev bir sulama projesi yürütüyor. Ekimde yayımlanan bir çalışma ise sistemi besleyen kanallardaki teknik sorunları ortaya koydu. 

Ayrıntılar haberimizde.

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Proje Neredeyse Kıbrıs Büyüklüğünde Bir Alanı Kapsıyor

Proje Neredeyse Kıbrıs Büyüklüğünde Bir Alanı Kapsıyor

Hükümet, eski Nil Deltası'nın batısında 2,2 milyon feddanlık, yani yaklaşık 924 bin hektarlık bir alanı tarıma açmayı hedefliyor. Burada buğday, mısır, sebze ve meyve yetiştirilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi projeyi Mayıs 2026'da açtı ve yatırım tutarını yaklaşık 800 milyar Mısır lirası olarak açıkladı. Ancak Mısır Su Kaynakları Bakanlığı'na göre 174 kilometrelik ana su hattının ağustosta yalnızca yüzde 79'u tamamlanmıştı.

Çöle Taşınan Su, Eski Delta'nın Drenaj Suyundan Geliyor

Çöle Taşınan Su, Eski Delta'nın Drenaj Suyundan Geliyor

Sistemin merkezinde, Akdeniz kıyısına yakın El Hammam'daki arıtma tesisi var. 2023'te tamamlanan tesis günde 7,5 milyon metreküpe kadar suyu arıtabiliyor ve Guinness Dünya Rekorları'nda dünyanın en büyük su arıtma tesisi olarak kayıtlı.

Arıtılan su, eski deltadaki tarlalardan çekilen ve daha önce Akdeniz'e akan drenaj suyu. Su, her biri yaklaşık 150 kilometre uzanan iki ana hat ve 19 büyük pompa istasyonuyla çöle taşınıyor.

Bir Kanalda Yaklaşık 470 Bin Metreküp Tortu Birikmiş

Bir Kanalda Yaklaşık 470 Bin Metreküp Tortu Birikmiş

Mahmoud Zayed, Ola Eraky ve Mohamed Abdellatif'in Water Science dergisinde yayımlanan çalışması, sisteme beş pompa istasyonuyla günde yaklaşık 1,1 milyon metreküp su taşıması planlanan El Nasr Kanalı'nı inceledi. Araştırmacılar bilgisayar modeliyle akışın saniyede 93,6 metreküpten 106,33 metreküpe çıkarılıp çıkarılamayacağını test etti.

Sonuçlara göre kanalda biriken tortu, suyun geçtiği alanı daraltıyor. Akış artırıldığında pompa istasyonlarında su seviyesi düşüyor ve emiş sorunları ortaya çıkabiliyor. Ek su için yaklaşık yüzde 15 daha fazla güç gerekiyor; tortu temizlense bile kanaldaki darboğazlar sürüyor.

Topraklar Birkaç Yıl İçinde Tuzlanabilir

Topraklar Birkaç Yıl İçinde Tuzlanabilir

El Hammam'daki tesis suyu arıtıyor ama tuzdan arındırmıyor. Tarlada buharlaşan suyun içindeki tuz toprakta kalıyor.

Güçlü bir drenaj sistemi kurulmaz ve kök bölgesi düzenli olarak yıkanmazsa çöl toprakları birkaç yıl içinde tamamen tuzlanabiliyor. Bu da ürün veriminin çökmesi anlamına geliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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