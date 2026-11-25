Final Kararı Alınan Kanal D Dizisinin Yayın Günü Değişti
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Kanal D'nin Süreç Film imzalı dizisi Haysiyet, ekrandaki son haftalarına yeni bir yayın günüyle girecek. Final kararı aldığı bildirilen dizinin resmi hesabından yapılan paylaşımda bölümlerin artık salı akşamları değil perşembe günleri izleyiciyle buluşacağı duyuruldu. Haysiyet'in yeni bölümü 3 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranında olacak.
Haysiyet, 8 Eylül'de başladığı yolculuğunu Kerem Alışık, Doğukan Güngör ve Reha Özcan'ın başrolleriyle sürdürüyor.
Salı akşamlarını 1 Aralık'tan itibaren Susuz Yaz devralırken Haysiyet perşembe gününe taşındı.
Haysiyet'in 13. bölümle final yapacağı bildirilirken kanaldan henüz resmi bir tarih açıklaması gelmedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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