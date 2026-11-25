Basın toplantısında söz alan Serdar Kelleci, Aston Villa'nın sol kanadını ve Emery'nin kenardan yaptığı uyarıları gündeme taşıdı. Kelleci, İspanyol teknik adama şu soruyu yöneltti:

'Sunderland maçında da diğer maçlarda da özellikle sol tarafta Manzambi'yle ve Maatsen'le oyuna sürekli genişlik vermek için takıma sürekli uyarılar yaparken görüyoruz sizi. İlk dakikalarda bu uyarılar dikkate alınıyor, sonrasında ise taktiksel sadakatlerden kopuşları neye bağlıyorsunuz?'