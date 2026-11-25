Unai Emery, Maç Sonu Gelen Uzun Taktik Sorusuna Tepkisini Gizleyemedi: "Bir Analiz Yapmışsınız"
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Galatasaray'a 1-0 yenilen Aston Villa'nın teknik direktörü Unai Emery, maçın ardından RAMS Park'ta basın toplantısı düzenledi. Serdar Kelleci, İspanyol çalıştırıcıya takımının oyun planıyla ilgili uzun bir taktik sorusu yöneltti. Emery'nin bu soruya verdiği karşılık ise çok kısa oldu.
Cevap sorudan çok daha kısa sürdü.
Soru sol kanattaki oyun planıyla ilgiliydi.
"Bir analiz yapmışsınız kendiniz, bunu anladım."
"Yine ilk 8'e girebiliriz."
"Hakem de bize karşı adil değildi."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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