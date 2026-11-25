Kayak mevsimini bekleyen Bastian Schweinsteiger, bu kez dağlar yerine İstanbul'un yolunu tuttu. Bayern Münih'in efsane isimlerinden 42 yaşındaki eski futbolcu, şehir gezisinden kareleri Instagram hesabında paylaştı. Schweinsteiger, paylaşımına eklediği notla takipçilerine küçük bir bilmece sordu: 'Bilin bakalım ben neredeyim?'