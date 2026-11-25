Bastian Schweinsteiger'in "Bilin Bakalım Neresi?" Diye Paylaştığı Kareler Türkiye'den Geldi
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Kayak mevsimini bekleyen Bastian Schweinsteiger, bu kez dağlar yerine İstanbul'un yolunu tuttu. Bayern Münih'in efsane isimlerinden 42 yaşındaki eski futbolcu, şehir gezisinden kareleri Instagram hesabında paylaştı. Schweinsteiger, paylaşımına eklediği notla takipçilerine küçük bir bilmece sordu: 'Bilin bakalım ben neredeyim?'
Sultanahmet Camii'nin önünde poz verdi.
Boğaz kıyısında yürüyüş yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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