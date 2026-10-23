Bayern Münih Teknik Direktörü Kompany Antrenmanda Bayılıp Hastaneye Kaldırıldı
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Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, antrenmanda bayıldı ve tıbbi gözetim altına alındı. Kulüp, Belçikalı çalıştırıcının kapsamlı incelemelerden geçeceğini duyurdu. Takımın antrenman ve maç organizasyonlarını belirsiz bir süre için antrenör ekibi yönetecek. Viral bir enfeksiyona yakalandığı öne sürülen Kompany'nin durumunun stabil olduğu bildirildi.
Kompany antrenmanda bayıldı.
Eberl sağlığın öncelik olduğunu belirtti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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