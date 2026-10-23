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Bayern Münih Teknik Direktörü Kompany Antrenmanda Bayılıp Hastaneye Kaldırıldı

Bayern Münih Teknik Direktörü Kompany Antrenmanda Bayılıp Hastaneye Kaldırıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
23.10.2026 - 20:23
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Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, antrenmanda bayıldı ve tıbbi gözetim altına alındı. Kulüp, Belçikalı çalıştırıcının kapsamlı incelemelerden geçeceğini duyurdu. Takımın antrenman ve maç organizasyonlarını belirsiz bir süre için antrenör ekibi yönetecek. Viral bir enfeksiyona yakalandığı öne sürülen Kompany'nin durumunun stabil olduğu bildirildi.

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Kompany antrenmanda bayıldı.

Kompany antrenmanda bayıldı.

Bayern Münih, antrenmanda bayılan teknik direktör Vincent Kompany'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Alman ekibinden yapılan duyuruda, Belçikalı çalıştırıcının yaşadığı baygınlık üzerine tıbbi gözetim altında kalacağı bildirildi. Kompany'nin kapsamlı incelemelere tabi tutulacağı belirtilirken takımın antrenman ve maç organizasyonlarını belirsiz bir süre için antrenör ekibinin yöneteceği açıklandı. Viral bir enfeksiyona yakalandığı öne sürülen Kompany'nin durumunun stabil olduğu bildirildi.

Eberl sağlığın öncelik olduğunu belirtti.

Eberl sağlığın öncelik olduğunu belirtti.

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Kompany'nin sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Vincent Kompany'nin sağlığı bizim için en yüksek önceliğe sahip. Onun hızlıca iyileşmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gerekli tüm tıbbi bakımı, desteği alacak ve ihtiyaç duyduğu kadar zamana sahip olacak.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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