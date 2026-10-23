Bayern Münih Teknik Direktörü Kompany Antrenmanda Bayılıp Hastaneye Kaldırıldı

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Kompany'nin sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Vincent Kompany'nin sağlığı bizim için en yüksek önceliğe sahip. Onun hızlıca iyileşmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gerekli tüm tıbbi bakımı, desteği alacak ve ihtiyaç duyduğu kadar zamana sahip olacak.”