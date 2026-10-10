Bayern Münih Augsburg Deplasmanında 5. Saniyede Gol Yedi: Neuer'in Hatası Şaşırttı

Gole giden pozisyon, Manuel Neuer'in topu uzaklaştırmaya çalıştığı anda başladı. Neuer'in pası Augsburg'dan Robin Fellhauer tarafından kesildi ve Fellhauer topu boş kaleye göndererek skoru daha maçın 5. saniyesinde 1-0 yaptı.

Bundesliga'nın 5. haftasında ev sahibi Augsburg'un konuğu olan Bayern Münih, oyunun ilk dakikasına bile girmeden geriye düşerek maça 1-0 yenik başladı. Bu kadar erken gelen gol, futbol dünyasında çok nadir görülen anlardan biri olarak dikkat çekti.