Bayern Münih Augsburg Deplasmanında 5. Saniyede Gol Yedi: Neuer'in Hatası Şaşırttı
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Bundesliga'nın 5. haftasında Augsburg deplasmanına çıkan Bayern Münih, maçın daha ilk saniyelerinde geriye düştü. Hakem düdüğünün üzerinden henüz 5 saniye geçmişken Augsburg, Bayern kalesinde golü buldu ve futbolda çok nadir görülen bir başlangıca imza attı. Golün doğuşunda ise Bayern'in tecrübeli kalecisinin yaptığı bir hata vardı.
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5 saniyede geri düştü.
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Neuer'in pası kesildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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