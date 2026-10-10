article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Bayern Münih Augsburg Deplasmanında 5. Saniyede Gol Yedi: Neuer'in Hatası Şaşırttı

Bayern Münih Augsburg Deplasmanında 5. Saniyede Gol Yedi: Neuer'in Hatası Şaşırttı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
10.10.2026 - 18:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bundesliga'nın 5. haftasında Augsburg deplasmanına çıkan Bayern Münih, maçın daha ilk saniyelerinde geriye düştü. Hakem düdüğünün üzerinden henüz 5 saniye geçmişken Augsburg, Bayern kalesinde golü buldu ve futbolda çok nadir görülen bir başlangıca imza attı. Golün doğuşunda ise Bayern'in tecrübeli kalecisinin yaptığı bir hata vardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5 saniyede geri düştü.

Neuer'in pası kesildi.

Neuer'in pası kesildi.

Gole giden pozisyon, Manuel Neuer'in topu uzaklaştırmaya çalıştığı anda başladı. Neuer'in pası Augsburg'dan Robin Fellhauer tarafından kesildi ve Fellhauer topu boş kaleye göndererek skoru daha maçın 5. saniyesinde 1-0 yaptı.

Bundesliga'nın 5. haftasında ev sahibi Augsburg'un konuğu olan Bayern Münih, oyunun ilk dakikasına bile girmeden geriye düşerek maça 1-0 yenik başladı. Bu kadar erken gelen gol, futbol dünyasında çok nadir görülen anlardan biri olarak dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın