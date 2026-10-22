Borussia Dortmund Taraftarların Maçta Telefonu Kullanmaması İçin Ödül Sistemi Başlattı
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Borussia Dortmund, maç günlerinde tribündeki taraftarların akıllı telefonlarını kullanmaması için resmi uygulamasına yeni bir özellik ekledi. Kulübe göre stadyumdaki taraftarların yaklaşık üçte ikisi maç sırasında düzenli olarak telefon kullanıyor. Fan Modu adı verilen özelliği açan taraftarlar puan toplayarak ödül kazanma şansı yakalayacak. Özellik, Eintracht Frankfurt ile oynanacak Bundesliga maçından itibaren kullanıma sunulacak.
Dortmund uygulamasına Fan Modu ekledi.
Puan toplayanlar ödül kazanacak.
Kulüp taraftarları telefonu cebe koymaya çağırıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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