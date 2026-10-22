Borussia Dortmund Taraftarların Maçta Telefonu Kullanmaması İçin Ödül Sistemi Başlattı

Kulüp, stadyumdaki taraftarların yaklaşık üçte ikisinin maçlar sırasında düzenli olarak telefon kullandığını belirtiyor. Dortmund yönetimi, tribünlerde artan selfie çekimlerinden, canlı yayınlardan ve sosyal medya kullanımından giderek daha fazla rahatsız olduğunu ifade ediyor. Kulüp yaptığı çağrıda taraftarlara telefonlarını cebe koyup maçın tadını tüm duyularıyla çıkarmalarını söylüyor. Fan Modu, cumartesi günü oynanacak Eintracht Frankfurt maçından itibaren kullanıma açılacak.