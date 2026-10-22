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Borussia Dortmund Taraftarların Maçta Telefonu Kullanmaması İçin Ödül Sistemi Başlattı

Borussia Dortmund Taraftarların Maçta Telefonu Kullanmaması İçin Ödül Sistemi Başlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
22.10.2026 - 23:18
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Borussia Dortmund, maç günlerinde tribündeki taraftarların akıllı telefonlarını kullanmaması için resmi uygulamasına yeni bir özellik ekledi. Kulübe göre stadyumdaki taraftarların yaklaşık üçte ikisi maç sırasında düzenli olarak telefon kullanıyor. Fan Modu adı verilen özelliği açan taraftarlar puan toplayarak ödül kazanma şansı yakalayacak. Özellik, Eintracht Frankfurt ile oynanacak Bundesliga maçından itibaren kullanıma sunulacak.

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Dortmund uygulamasına Fan Modu ekledi.

Dortmund uygulamasına Fan Modu ekledi.

Borussia Dortmund, stadyumda maç izleyen taraftarların akıllı telefonlarını bir kenara bırakması için resmi uygulamasına Fan Modu adlı yeni bir özellik ekledi. Özellik maç günlerinde kulübün uygulamasından etkinleştiriliyor. Kulüp, bu girişimle taraftarları tribünde ekrana değil maça odaklanmaya teşvik etmeyi hedefliyor.

Puan toplayanlar ödül kazanacak.

Puan toplayanlar ödül kazanacak.

Maç sırasındaki puan kazanma süreci Fan Modu üzerinden işliyor. Devre arasında taraftarlar telefonlarını kullanabiliyor, ancak ikinci yarı için Fan Modu'nu yeniden etkinleştirmeleri gerekiyor. Maç düdükle bittiğinde puan toplama dönemi sona eriyor ve en çok puanı toplayan katılımcılar ödül kazanıyor. Ödüller arasında imzalı Dortmund formaları ve taraftar mağazası hediye çekleri yer alıyor.

Kulüp taraftarları telefonu cebe koymaya çağırıyor.

Kulüp taraftarları telefonu cebe koymaya çağırıyor.

Kulüp, stadyumdaki taraftarların yaklaşık üçte ikisinin maçlar sırasında düzenli olarak telefon kullandığını belirtiyor. Dortmund yönetimi, tribünlerde artan selfie çekimlerinden, canlı yayınlardan ve sosyal medya kullanımından giderek daha fazla rahatsız olduğunu ifade ediyor. Kulüp yaptığı çağrıda taraftarlara telefonlarını cebe koyup maçın tadını tüm duyularıyla çıkarmalarını söylüyor. Fan Modu, cumartesi günü oynanacak Eintracht Frankfurt maçından itibaren kullanıma açılacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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