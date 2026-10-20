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Galatasaray Fransa'da Kaosun Ortasında: Otel Çatısına 6 Keskin Nişancı, 250 Özel Eğitimli Asker

Galatasaray Fransa'da Kaosun Ortasında: Otel Çatısına 6 Keskin Nişancı, 250 Özel Eğitimli Asker

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2026 - 11:37
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Lille ile oynayacağı maç öncesi Fransa'da olağanüstü güvenlik önlemleriyle karşılaşacak. L'Equipe'in haberine göre kafilenin kalacağı otelin çatısında 6 keskin nişancı görev yapacak, Fransa Kara Kuvvetleri'nden 250 özel eğitimli asker ile 1000 kişilik Ulusal Jandarma ve muhafız gücü de sarı-kırmızılıları koruyacak. Önlemlerin gerisinde, bir aydır ülkeyi sarsan ve hafta sonu şiddete dönüşen protestolar var.

Kaynak: L'Equipe, NTV, Milliyet

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Kafileyi 250 özel eğitimli asker koruyacak.

Kafileyi 250 özel eğitimli asker koruyacak.

L'Equipe'in aktardığına göre Galatasaray kafilesinin Lille'deki güvenliği için Fransa Kara Kuvvetleri'nden 250 özel eğitimli asker görevlendirildi. Otelin çatısına ise 6 keskin nişancı yerleştirilecek. Haberde ayrıca kafilenin üst düzey ordu görevlilerinin koruması altında olacağı yazıldı.

Galatasaray kafilesi, Lille maçı için bugün (20 Ekim) Fransa'ya hareket edecek. Sarı-kırmızılıların bir futbol takımı için nadir görülen bu seviyede bir korumayla karşılanması, ülkedeki gerilimin boyutunu gösteriyor.

Jandarma ve muhafız ekiplerinden oluşan 1000 kişilik kuvvet de görevde olacak.

Jandarma ve muhafız ekiplerinden oluşan 1000 kişilik kuvvet de görevde olacak.

Askerlere ek olarak 1000 kişilik Ulusal Jandarma ve muhafız ekibi de sahada olacak. Böylece toplam görevli sayısı 1250'yi buluyor. Fransa'da hafta sonu yaşanan olaylarda yaklaşık 1.000 polis, jandarma ve itfaiye personelinin yaralandığı düşünülürse, kafile için seferber edilen gücün büyüklüğü daha net anlaşılıyor.

Lille dahil kuzeydeki birçok kentte 20.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı da uygulanıyor.

Galatasaray maçın yerinin değil, tedbirlerin değişmesini istedi.

Galatasaray maçın yerinin değil, tedbirlerin değişmesini istedi.

Galatasaray, kafilenin ve taraftarların güvenliği için UEFA'ya başvurdu. Kulüp, karşılaşmanın başka bir şehre taşınmasını değil, mevcut organizasyon içinde güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istiyor. Galatasaray ayrıca Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Fransa'daki genel durum hakkında bilgi aldı, Paris Büyükelçiliği de gerekli önlemler için harekete geçti.

Karşılaşma, Villeneuve d'Ascq'taki Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy'da oynanacak. Nord Valiliği'nin bu maça özel kararına göre Galatasaray taraftarları, kendilerine ayrılan deplasman bölümü dışında stadyuma ve çevresine forma, atkı gibi kulübü temsil eden simgelerle giremeyecek.

Fransa İçişleri Bakanı Nunez: Maçlar planlandığı gibi oynanacak.

Fransa İçişleri Bakanı Nunez: Maçlar planlandığı gibi oynanacak.

Maçın ertelenip ertelenmeyeceği merak konusuydu. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Lille-Galatasaray dahil bu hafta ülkede planlanan Şampiyonlar Ligi maçlarının sokağa çıkma yasağından etkilenmeyeceğini ve planlandığı gibi oynanacağını doğruladı.

Nunez, polis ve jandarma sayısının hafta sonuna doğru artırılacağını da açıkladı.

Önlemlerin nedeni: Fransa'da bir aydır süren protestolar hafta sonu şiddete dönüştü.

Önlemlerin nedeni: Fransa'da bir aydır süren protestolar hafta sonu şiddete dönüştü.

Artan yaşam maliyeti ve yüksek akaryakıt fiyatlarına tepki olarak başlayan gösteriler, 17 Ekim'de birçok kentte şiddete dönüştü. Limoges'taki tarihi belediye binası ateşe verildi, Paris ve Marsilya'da mağazalar yağmalandı. Yetkililer yaklaşık 2.400 kişinin gözaltına alındığını, en az 1.500 dükkânın yağmalandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şiddetten sorumlu olanların bedelini ödemesi gerektiğini söyledi. Galatasaray ise Çarşamba günü saat 19.45'te (TSİ) sahaya çıkacak; kafilenin Lille'de nasıl bir atmosferle karşılaşacağı, maç saatine kadar Fransa'dan gelecek yeni haberlerle şekillenecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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