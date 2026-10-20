Galatasaray Fransa'da Kaosun Ortasında: Otel Çatısına 6 Keskin Nişancı, 250 Özel Eğitimli Asker

Galatasaray, kafilenin ve taraftarların güvenliği için UEFA'ya başvurdu. Kulüp, karşılaşmanın başka bir şehre taşınmasını değil, mevcut organizasyon içinde güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istiyor. Galatasaray ayrıca Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Fransa'daki genel durum hakkında bilgi aldı, Paris Büyükelçiliği de gerekli önlemler için harekete geçti.

Karşılaşma, Villeneuve d'Ascq'taki Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy'da oynanacak. Nord Valiliği'nin bu maça özel kararına göre Galatasaray taraftarları, kendilerine ayrılan deplasman bölümü dışında stadyuma ve çevresine forma, atkı gibi kulübü temsil eden simgelerle giremeyecek.