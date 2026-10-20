Galatasaray Fransa'da Kaosun Ortasında: Otel Çatısına 6 Keskin Nişancı, 250 Özel Eğitimli Asker
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Lille ile oynayacağı maç öncesi Fransa'da olağanüstü güvenlik önlemleriyle karşılaşacak. L'Equipe'in haberine göre kafilenin kalacağı otelin çatısında 6 keskin nişancı görev yapacak, Fransa Kara Kuvvetleri'nden 250 özel eğitimli asker ile 1000 kişilik Ulusal Jandarma ve muhafız gücü de sarı-kırmızılıları koruyacak. Önlemlerin gerisinde, bir aydır ülkeyi sarsan ve hafta sonu şiddete dönüşen protestolar var.
Kaynak: L'Equipe, NTV, Milliyet
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Kafileyi 250 özel eğitimli asker koruyacak.
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Jandarma ve muhafız ekiplerinden oluşan 1000 kişilik kuvvet de görevde olacak.
Galatasaray maçın yerinin değil, tedbirlerin değişmesini istedi.
Fransa İçişleri Bakanı Nunez: Maçlar planlandığı gibi oynanacak.
Önlemlerin nedeni: Fransa'da bir aydır süren protestolar hafta sonu şiddete dönüştü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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