article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray, Lille Deplasmanı Öncesi Kafile ve Taraftar Güvenliği İçin UEFA'ya Başvuracak

Galatasaray, Lille Deplasmanı Öncesi Kafile ve Taraftar Güvenliği İçin UEFA'ya Başvuracak

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
19.10.2026 - 12:07
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Galatasaray, Lille kentinde yaşanan olaylar nedeniyle kafilenin ve taraftarların güvenliğinin sağlanması için UEFA'ya başvuruda bulunacak. Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi 3. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45'te Lille'e konuk olacak. Kulüp, maçın yerinin değiştirilmesini değil, mevcut organizasyon çerçevesinde güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyor. Galatasaray, konuyla ilgili olarak Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı ile de iletişim halinde. Fransa'da hafta sonu birçok kentte şiddete dönüşen protestolar ise ülkenin gündemini belirlemeye devam ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray maçın yerinin değil, güvenlik önlemlerinin değişmesini istiyor

Galatasaray maçın yerinin değil, güvenlik önlemlerinin değişmesini istiyor

Galatasaray'ın UEFA'ya yapacağı başvuru, Lille deplasmanına gidecek kafilenin ve tribündeki taraftarların güvenliğine odaklanıyor. Kulüp, karşılaşmanın başka bir şehirde oynanmasını değil, maç gününe dair güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istiyor. Haberlerde, Fransa'da 20 Ekim Salı günü oynanacak PSG-Barcelona maçı için de benzer tedbirlerin beklendiği aktarılıyor.

Lille kulübü maça ilişkin duyurusunu 12 Ekim'de yaptı. Nord Valiliği'nin bu karşılaşma için özel bir karar aldığı belirtilen açıklamaya göre Galatasaray taraftarları, kendilerine ayrılan deplasman bölümü dışında stadyuma ve çevresine forma, atkı gibi kulübü temsil eden simgelerle giremeyecek. Kuralı ihlal edenlerin biletine el konulabileceği, stadyuma alınmayabilecekleri, tribünden çıkarılabilecekleri ve haklarında yasal işlem başlatılabileceği duyuruldu. Karşılaşma Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy'da oynanacak. Maça gitmek isteyen taraftarların deplasman bölümüne erişim için Galatasaray'la iletişime geçmesi gerekiyor.

Fransa'da hafta sonu protestolar şiddete dönüştü, yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alındı

Fransa'da hafta sonu protestolar şiddete dönüştü, yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alındı

Fransa'da artan yaşam maliyeti, kamu hizmetlerindeki aksaklıklar ve okul koşullarına tepki olarak düzenlenen protestolar hafta sonu birçok kentte şiddet olaylarına dönüştü. Limoges'taki tarihi belediye binası ateşe verilirken Paris ve Marsilya'da da şiddet olayları yaşandı, çok sayıda mağaza yağmalandı. Yetkililer yaklaşık 2 bin 400 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Laurent Nuñez istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu, ancak Elysée Sarayı Macron'un istifayı kabul etmediğini duyurdu. Macron, Nuñez'e yağma ve şiddete karşı yeni müdahale yöntemlerini en kısa sürede hazırlaması talimatını verdi. Başbakan Sébastien Lecornu 19 Ekim Pazartesi günü olağanüstü hükümet toplantısı yapılacağını açıkladı. Yeni kitlesel gösteriler ise 5 Kasım'da planlanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın