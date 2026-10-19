Galatasaray, Lille Deplasmanı Öncesi Kafile ve Taraftar Güvenliği İçin UEFA'ya Başvuracak
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Galatasaray, Lille kentinde yaşanan olaylar nedeniyle kafilenin ve taraftarların güvenliğinin sağlanması için UEFA'ya başvuruda bulunacak. Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi 3. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45'te Lille'e konuk olacak. Kulüp, maçın yerinin değiştirilmesini değil, mevcut organizasyon çerçevesinde güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyor. Galatasaray, konuyla ilgili olarak Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı ile de iletişim halinde. Fransa'da hafta sonu birçok kentte şiddete dönüşen protestolar ise ülkenin gündemini belirlemeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray maçın yerinin değil, güvenlik önlemlerinin değişmesini istiyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fransa'da hafta sonu protestolar şiddete dönüştü, yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alındı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın