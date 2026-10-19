Galatasaray, Lille Deplasmanı Öncesi Kafile ve Taraftar Güvenliği İçin UEFA'ya Başvuracak

Galatasaray'ın UEFA'ya yapacağı başvuru, Lille deplasmanına gidecek kafilenin ve tribündeki taraftarların güvenliğine odaklanıyor. Kulüp, karşılaşmanın başka bir şehirde oynanmasını değil, maç gününe dair güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istiyor. Haberlerde, Fransa'da 20 Ekim Salı günü oynanacak PSG-Barcelona maçı için de benzer tedbirlerin beklendiği aktarılıyor.

Lille kulübü maça ilişkin duyurusunu 12 Ekim'de yaptı. Nord Valiliği'nin bu karşılaşma için özel bir karar aldığı belirtilen açıklamaya göre Galatasaray taraftarları, kendilerine ayrılan deplasman bölümü dışında stadyuma ve çevresine forma, atkı gibi kulübü temsil eden simgelerle giremeyecek. Kuralı ihlal edenlerin biletine el konulabileceği, stadyuma alınmayabilecekleri, tribünden çıkarılabilecekleri ve haklarında yasal işlem başlatılabileceği duyuruldu. Karşılaşma Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy'da oynanacak. Maça gitmek isteyen taraftarların deplasman bölümüne erişim için Galatasaray'la iletişime geçmesi gerekiyor.