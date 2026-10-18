Fransa'da Protestolar Şiddetlendi, Limoges Belediye Binası Yakıldı ve 2 Binden Fazla Kişi Gözaltına Alındı
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Fransa'da yükselen yaşam maliyetlerine ve kötüleşen kamu hizmetlerine karşı düzenlenen protestolar şiddet olaylarına dönüştü. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ülke genelinde 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığını ve 600'den fazla polis memurunun yaralandığını açıkladı. Limoges'ta 143 yıllık belediye binası kundaklanırken Paris, Lille, Marsilya, Strazburg ve Bordeaux'da da olaylar yaşandı.
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Protestolar bir aydır süren öğrenci eylemleriyle birleşti.
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Limoges'ta 143 yıllık belediye binası kundaklandı.
Birçok kentte mağazalar zarar gördü.
Hükümet olaylardan radikal solu sorumlu tuttu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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