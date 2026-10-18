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Fransa'da Protestolar Şiddetlendi, Limoges Belediye Binası Yakıldı ve 2 Binden Fazla Kişi Gözaltına Alındı

Fransa'da Protestolar Şiddetlendi, Limoges Belediye Binası Yakıldı ve 2 Binden Fazla Kişi Gözaltına Alındı

Fransa
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
18.10.2026 - 21:32
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Fransa'da yükselen yaşam maliyetlerine ve kötüleşen kamu hizmetlerine karşı düzenlenen protestolar şiddet olaylarına dönüştü. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ülke genelinde 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığını ve 600'den fazla polis memurunun yaralandığını açıkladı. Limoges'ta 143 yıllık belediye binası kundaklanırken Paris, Lille, Marsilya, Strazburg ve Bordeaux'da da olaylar yaşandı.

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Protestolar bir aydır süren öğrenci eylemleriyle birleşti.

Protestolar bir aydır süren öğrenci eylemleriyle birleşti.

Protestolar, başlangıçta işçi sınıfının yoğun olduğu banliyölerdeki okul koşulları ve öğretmen eksikliğiyle gündeme gelen bir aydır süren öğrenci eylemleriyle birleşti. Hareket zamanla eşitsizliğe, kamu harcamalarındaki kesintilere ve pahalılığa karşı geniş bir eyleme dönüştü. 17 Ekim Cumartesi günü onlarca kentte düzenlenen yürüyüşlere yarım milyondan fazla kişi katıldı ve gösteriler ülke genelinde şiddet olaylarına sahne oldu. 18 Ekim Pazar günü Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda yeniden çatışma çıktı, polis göz yaşartıcı gazla müdahale ederken bisikletler ateşe verildi. Gösterilerin büyük bölümü barışçıl geçerken şiddetin küçük gruplardan kaynaklandığı belirtildi.

Çocuklarıyla Paris'te bulunan ve otelinin tahliye edildiğini anlatan Hollandalı girişimci Tije De Boer, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

'Burası savaş alanı gibi.'

Limoges'ta 143 yıllık belediye binası kundaklandı.

Limoges'ta 143 yıllık belediye binası kundaklandı.

Limoges'ta protestocular belediye binasını kundakladı. 143 yıllık bina büyük ölçüde tahrip oldu ve olay 2019'daki Notre-Dame yangınıyla karşılaştırıldı. Limoges Belediye Başkanı Guillaume Guerin kundaklamayı kınadı ve saldırıyı 'açık ve önceden planlanmış bir niyet' olarak niteledi. Guerin, belediye binasının onarımı için finansman sağlanmazsa istifa edeceğini de açıkladı.

Guerin, binanın korunmasına ilişkin eleştirisini şu sözlerle dile getirdi:

'Binayı koruyacak tek bir ulusal polis memurum bile yoktu.'

Birçok kentte mağazalar zarar gördü.

Birçok kentte mağazalar zarar gördü.

Lille, Marsilya, Strazburg ve Bordeaux'da mağazalar yağmalandı ve kentlerde kapsamlı temizlik çalışmaları başlatıldı. Bordeaux Belediye Başkanı Thomas Cazenave, kentte yaklaşık 100 mağazanın yağmalandığını bildirdi. Bordeaux'da maskeli bir grup bölge valisinin konutunu da bastı. Carrefour'un 50 mağazası zarar gördü, bunların 20'si yağmalandı ve şirketin kayıplarının on milyonlarca euroya ulaştığı belirtildi. İçişleri Bakanı Nunez, birkaç yüz mağazanın hasar gördüğünü duyurdu. Paris'teki gösteriler sırasında kalp krizi geçiren bir protestocu da hayatını kaybetti.

Hükümet olaylardan radikal solu sorumlu tuttu.

Hükümet olaylardan radikal solu sorumlu tuttu.

Başbakan Sebastien Lecornu, şiddet olaylarının sorumluları olarak radikal solu ve suçluları gösterdi. Ekonomi Bakanı Roland Lescure zarar gören işletmelere destek sözü verirken şiddet yanlılarının zararın bedelini ödeyeceğini söyledi. Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan da şiddetten etkilenen işletmelere acil mali yardım sağlanacağını duyurdu. Aşırı sağ lider Jordan Bardella ise Macron'a istifa çağrısında bulunarak Fransa'nın aşağılandığını savundu. Cumhurbaşkanlığı ofisi, Macron'un pazar günü yerel saatle 20.00'de ulusa seslenişini duyurdu. Macron'un 2027'de görevinden ayrılacağı Fransa'da olaylar, gelecek yıl yapılacak seçim öncesinde hükümet üzerindeki baskıyı artırdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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