Fransa'da Protestolar Şiddetlendi, Limoges Belediye Binası Yakıldı ve 2 Binden Fazla Kişi Gözaltına Alındı

Protestolar, başlangıçta işçi sınıfının yoğun olduğu banliyölerdeki okul koşulları ve öğretmen eksikliğiyle gündeme gelen bir aydır süren öğrenci eylemleriyle birleşti. Hareket zamanla eşitsizliğe, kamu harcamalarındaki kesintilere ve pahalılığa karşı geniş bir eyleme dönüştü. 17 Ekim Cumartesi günü onlarca kentte düzenlenen yürüyüşlere yarım milyondan fazla kişi katıldı ve gösteriler ülke genelinde şiddet olaylarına sahne oldu. 18 Ekim Pazar günü Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda yeniden çatışma çıktı, polis göz yaşartıcı gazla müdahale ederken bisikletler ateşe verildi. Gösterilerin büyük bölümü barışçıl geçerken şiddetin küçük gruplardan kaynaklandığı belirtildi.

Çocuklarıyla Paris'te bulunan ve otelinin tahliye edildiğini anlatan Hollandalı girişimci Tije De Boer, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

'Burası savaş alanı gibi.'