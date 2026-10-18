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Fransa'daki Sokak Protestolarında Birçok Kişi Süper Kahraman Kostümüyle Sokaktaydı

Fransa'daki Sokak Protestolarında Birçok Kişi Süper Kahraman Kostümüyle Sokaktaydı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
18.10.2026 - 16:46
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Fransa’da eylül ayından bu yana lise öğrencileri; öğretmen ve personel yetersizliği, sınıflardaki öğrenci yoğunluğu ve üniversiteye geçiş sistemi Parcoursup’un oluşturduğu baskılara karşı protestolar düzenliyor. Hayat pahalılığı ve akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepki gösteren Sarı Yelekliler’in de yeniden eylemlere katılmasıyla gösteriler ülke geneline yayılarak büyüdü.

Polisin şiddetini artırması sonrası kalabalıklar azalmak yerine daha da arttı. Bu gösterilerde de benzerlerindeki gibi renkli anlar yaşandı. Birçok gösterici süper kahraman kostümleriyle sokaklarda polislere direndi. O anlardan bazılarını haberimizde derledik.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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