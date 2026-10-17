Fransa'da Sokaklar Alev Aldı: Tarihi Bina Yakıldı, Belediye Binası Basıldı, 272 Kişi Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanlığı, gösteriler sırasında ülke genelinde 272 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Protestolara katılanların toplam sayısına ilişkin nihai bilanço ise henüz netleşmedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gösteriler öncesinde yaptığı açıklamada protesto hakkına saygı duyulması gerektiğini belirterek, 'Gösteri hakkına tamamen saygı duyuluyor ancak bu hak, kişilere ve mallara saygıyı da beraberinde getirmeli' açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı ise kamu binalarına, iş yerlerine ve güvenlik güçlerine yönelik saldırıları kınadı. Bakanlık, bazı kentlerde yaşanan şiddet olaylarından aşırı sol grupları sorumlu tuttu.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu da haftalardır devam eden protestolarda şiddetin arttığı uyarısında bulunarak, önceki eylemlerde 900'den fazla polis ve jandarmanın yaralandığını açıkladı.