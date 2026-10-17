Fransa'da Sokaklar Alev Aldı: Tarihi Bina Yakıldı, Belediye Binası Basıldı, 272 Kişi Gözaltına Alındı
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Fransa’da Sarı Yelekliler hareketinin yeniden canlandırılması çağrısıyla başlayan ve hayat pahalılığı ile eğitim sistemindeki sorunlara karşı büyüyen ülke genelindeki protestolarda Lyon’da tarihi bir bina ateşe verildi, Marsilya’da belediye binası basıldı ve ülke genelinde 272 kişi gözaltına alındı.
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Fransa’da eylül ayından bu yana devam eden lise protestoları, Sarı Yelekliler hareketini yeniden canlandırma çağrıları ve hayat pahalılığına karşı düzenlenen gösterilerle bugün yeniden alevlendi.
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Lyon kentinin simge noktalarından Bellecour Meydanı'nda bulunan tarihi turizm danışma merkezi, gösteriler sırasında tahrip edilerek ateşe verildi.
Marsilya kentinde ise çok sayıda protestocu, Eski Liman bölgesindeki belediye binasının giriş kapısını zorlayarak içeri girdi.
Başkent Paris'te aşırı sağa yakın yayın çizgisi ve göçmenler ile Müslümanlara yönelik söylemleri nedeniyle ırkçılık ve ayrımcılık eleştirilerinin hedefi olan CNews televizyon kanalının merkezi de saldırıya uğradı.
Bordeaux’daki göstericiler, Ticaret ve Sanayi Odası binasına girerken, güvenlik güçleriyle protestocular arasında gerginlik yaşandı. Rennes'de ise göstericilerin ateşe verdiği barikatlar nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksadı.
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Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, bugünkü gösterilerinde çok ağır şiddet olayları yaşanması halinde güvenlik güçlerinin ses bombalarını kullanabileceğini açıkladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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