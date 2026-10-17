Psikologlar Açıkladı: Yerde Gördükleri Çöpleri Toplayan Kişilerin Ortak Noktası
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Sokakta yürürken yerde bir plastik şişe ya da kağıt parçası gördüğünüzde eğilip çöp kutusuna bırakır mısınız? Psikoloji, bu küçük gibi görünen davranışın ardında temizlik düşkünlüğünden çok daha farklı nedenler olabileceğini söylüyor. Araştırmalar, başkasının bıraktığı çöpü toplayan kişilerde toplumsal sorumluluk ve topluluğa aidiyet duygusunun öne çıktığını gösteriyor.
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Başkasının bıraktığı çöpü toplamak, sorumluluğun yalnızca çöpü atan kişiye ait olmadığı düşüncesini yansıtabiliyor.
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Toplulukla kurulan bağ ve kişisel normlar, bu davranışın arkasındaki önemli etkenler arasında yer alıyor.
Küçük bir hareket toplumsal bir norm oluşturabiliyor, ancak sorumluluk yalnızca vatandaşlara yüklenemiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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