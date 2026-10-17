Psikologlar Açıkladı: Yerde Gördükleri Çöpleri Toplayan Kişilerin Ortak Noktası

Psikoloji, kişinin kendisine ait olmayan bir atığı toplamasının, sorumluluğu bireysel yükümlülüklerin ötesinde görmesinden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Bu şekilde davrananlar park, plaj ya da sokağın temiz tutulmasının herkese fayda sağladığını düşünüyor. Dolayısıyla buna katkı vermenin yalnızca kirleten kişiye bağlı olmadığına inanıyor.

2025 yılında yayımlanan bir araştırmada, yürüyüşleri sırasında çöp toplayan 547 Avustralyalı yetişkin incelendi. Katılımcılar motivasyonlarını sosyal sorumluluk, çevre bilinci ve diğer insanların etkisiyle açıkladı. Çalışma, düzenli çöp toplama alışkanlığı ile daha önce topluluk temizlik etkinliklerine katılmış olmak arasında da bir ilişki buldu.