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Psikologlar Açıkladı: Yerde Gördükleri Çöpleri Toplayan Kişilerin Ortak Noktası

Psikologlar Açıkladı: Yerde Gördükleri Çöpleri Toplayan Kişilerin Ortak Noktası

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 17:36
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Sokakta yürürken yerde bir plastik şişe ya da kağıt parçası gördüğünüzde eğilip çöp kutusuna bırakır mısınız? Psikoloji, bu küçük gibi görünen davranışın ardında temizlik düşkünlüğünden çok daha farklı nedenler olabileceğini söylüyor. Araştırmalar, başkasının bıraktığı çöpü toplayan kişilerde toplumsal sorumluluk ve topluluğa aidiyet duygusunun öne çıktığını gösteriyor.

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Başkasının bıraktığı çöpü toplamak, sorumluluğun yalnızca çöpü atan kişiye ait olmadığı düşüncesini yansıtabiliyor.

Başkasının bıraktığı çöpü toplamak, sorumluluğun yalnızca çöpü atan kişiye ait olmadığı düşüncesini yansıtabiliyor.

Psikoloji, kişinin kendisine ait olmayan bir atığı toplamasının, sorumluluğu bireysel yükümlülüklerin ötesinde görmesinden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Bu şekilde davrananlar park, plaj ya da sokağın temiz tutulmasının herkese fayda sağladığını düşünüyor. Dolayısıyla buna katkı vermenin yalnızca kirleten kişiye bağlı olmadığına inanıyor.

2025 yılında yayımlanan bir araştırmada, yürüyüşleri sırasında çöp toplayan 547 Avustralyalı yetişkin incelendi. Katılımcılar motivasyonlarını sosyal sorumluluk, çevre bilinci ve diğer insanların etkisiyle açıkladı. Çalışma, düzenli çöp toplama alışkanlığı ile daha önce topluluk temizlik etkinliklerine katılmış olmak arasında da bir ilişki buldu.

Toplulukla kurulan bağ ve kişisel normlar, bu davranışın arkasındaki önemli etkenler arasında yer alıyor.

Toplulukla kurulan bağ ve kişisel normlar, bu davranışın arkasındaki önemli etkenler arasında yer alıyor.

Psikoloji, kendi payına düşen kirliliği önlemek ile başkalarının davranışlarının etkisini azaltmak için harekete geçmeyi birbirinden ayırıyor. Bir çalışma bu iki katılım biçimini inceledi. Araştırmacılar kişisel normların, topluluğa duyulan bağın ve önceden hissedilen duyguların davranışı nasıl etkilediğini analiz etti.

Sonuçlar, bir kişinin neden kendi atmadığı bir kutuyu yerden aldığını anlamaya yardımcı oluyor. Kişi yalnızca çevreyi temiz tutmaya çalışmıyor, aynı zamanda ortak alanın kendisi için de önemli olduğunu hissediyor olabilir. Ancak bu etkenler, çöp toplayan herkesin aynı kişiliğe sahip olduğunu ya da toplamayanların sosyal bilinçten yoksun olduğunu söylemeye yetmiyor.

Küçük bir hareket toplumsal bir norm oluşturabiliyor, ancak sorumluluk yalnızca vatandaşlara yüklenemiyor.

Küçük bir hareket toplumsal bir norm oluşturabiliyor, ancak sorumluluk yalnızca vatandaşlara yüklenemiyor.

Çevredeki insanların davranışları da belirleyici oluyor. Bir kişi başkalarının bir yeri özenle koruduğunu gördüğünde, temiz tutmayı ortak bir norm olarak yorumlayıp benzer şekilde davranabiliyor. Kir biriktiği ve kimse müdahale etmediği durumlarda ise o alanın bakımsız olduğu izlenimi yayılabiliyor.

Bu durum, sorumluluğun yalnızca vatandaşlara ait olduğu anlamına gelmiyor. Temizlik hizmetleri, çöp kutularının yeterliliği ve atıkların kamusal yönetimi de en az bireysel çaba kadar önemli. Yerden bir şey toplamak olumlu bir katkı olsa da, kirletenlerin ve yönetimlerin yükümlülüklerinin yerini almıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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