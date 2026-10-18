Édouard Louis Fransa'daki Protestolara Katıldı: "Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz"
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Fransa'da yaklaşık bir aydır süren eğitim protestolarına bu kez bir yazar da katıldı. Kitapları Türkçeye de çevrilen ve geniş bir okuyucu kitlesine sahip olan Édouard Louis, eylemde hayatında ilk kez polis şiddetinden korktuğunu anlattı. Louis, Macron yönetimini kamu hizmetlerini ve eğitim sistemini tahrip etmekle suçladı.
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Edouard Louis, "kalabalık olmamız gerek" dedi.
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Louis ilk kez bu şiddetten korktu.
Louis Türkiye'de de çok okunuyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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