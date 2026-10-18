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Édouard Louis Fransa'daki Protestolara Katıldı: "Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz"

Édouard Louis Fransa'daki Protestolara Katıldı: "Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz"

Fransa
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
18.10.2026 - 16:27
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Fransa'da yaklaşık bir aydır süren eğitim protestolarına bu kez bir yazar da katıldı. Kitapları Türkçeye de çevrilen ve geniş bir okuyucu kitlesine sahip olan Édouard Louis, eylemde hayatında ilk kez polis şiddetinden korktuğunu anlattı. Louis, Macron yönetimini kamu hizmetlerini ve eğitim sistemini tahrip etmekle suçladı.

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Edouard Louis, "kalabalık olmamız gerek" dedi.

Louis ilk kez bu şiddetten korktu.

Louis ilk kez bu şiddetten korktu.

Les Répliques'e konuşan Louis, protestoya katıldığı günü şu ifadelerle anlattı:

'Size açıkça söyleyeyim, bugün gösteriye katılmaya gelmekten korkuyordum. Siyasi mücadeleyle geçen hayatımda, bugüne kadar ilk kez bu şiddetten, Macron yönetiminin uyguladığı polis şiddetinden korkuyorum.'

Louis, bu korkuyu yenmenin yolunun kalabalık olmak olduğunu da söyledi:

'Bu şiddetle mücadele etmenin, bu korkuyu yenmenin tek yolu, çok büyük bir kalabalık hâlinde bir araya gelmek.'

Louis Türkiye'de de çok okunuyor.

Louis Türkiye'de de çok okunuyor.

Louis'nin eserleri Can Yayınları aracılığıyla Türkçeye çevrildi. Onur Ünsal'ın tek kişilik performansıyla hazırlanan Babamı Kim Öldürdü uyarlaması Moda Sahnesi'nde yıllarca kapalı gişe oynadı ve yazarın Türkiye'deki tanınmışlığını zirveye taşıdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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