Édouard Louis Fransa'daki Protestolara Katıldı: "Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz"

Fransa'da yaklaşık bir aydır süren eğitim protestolarına bu kez bir yazar da katıldı. Kitapları Türkçeye de çevrilen ve geniş bir okuyucu kitlesine sahip olan Édouard Louis, eylemde hayatında ilk kez polis şiddetinden korktuğunu anlattı. Louis, Macron yönetimini kamu hizmetlerini ve eğitim sistemini tahrip etmekle suçladı.