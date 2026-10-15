Gaoussou Diarra İstanbul'a Üniversite Okumaya Geldi Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Forma Giyiyor
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Mali'den eğitim için İstanbul'a gelen Gaoussou Diarra, Feyenoord formasıyla kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, bu maçta asist yaptı. Diarra'nın daha önce hiç futbol geçmişi yoktu ve 2021'de İstanbul'da üniversite eğitimine başlamıştı. Kariyeri artık tüm futbol sosyal medya hesaplarının dilinde.
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Haliç'te okurken amatör takımlarda keşfedildi.
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Feyenoord İstanbulspor'a 3,5 milyon euro ödedi.
Diarra ilk Şampiyonlar Ligi maçında asist yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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