Gaoussou Diarra İstanbul'a Üniversite Okumaya Geldi Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Forma Giyiyor

Mali'den eğitim için İstanbul'a gelen Gaoussou Diarra, Feyenoord formasıyla kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, bu maçta asist yaptı. Diarra'nın daha önce hiç futbol geçmişi yoktu ve 2021'de İstanbul'da üniversite eğitimine başlamıştı. Kariyeri artık tüm futbol sosyal medya hesaplarının dilinde.