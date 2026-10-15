article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Gaoussou Diarra İstanbul'a Üniversite Okumaya Geldi Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Forma Giyiyor

Gaoussou Diarra İstanbul'a Üniversite Okumaya Geldi Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Forma Giyiyor

Şampiyonlar Ligi
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.10.2026 - 19:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Mali'den eğitim için İstanbul'a gelen Gaoussou Diarra, Feyenoord formasıyla kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, bu maçta asist yaptı. Diarra'nın daha önce hiç futbol geçmişi yoktu ve 2021'de İstanbul'da üniversite eğitimine başlamıştı. Kariyeri artık tüm futbol sosyal medya hesaplarının dilinde.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haliç'te okurken amatör takımlarda keşfedildi.

Haliç'te okurken amatör takımlarda keşfedildi.

Gaoussou Diarra, 2021 yılında Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde eğitim görmeye başladı. 2023 yılında hiç futbol geçmişi olmamasına rağmen İstanbul'daki bazı amatör takımlarda futbol oynarken keşfedildi. Keşfin ardından İstanbulspor'a transfer oldu.

Feyenoord İstanbulspor'a 3,5 milyon euro ödedi.

Feyenoord İstanbulspor'a 3,5 milyon euro ödedi.

Diarra, 2025 yılında 3,5 milyon euro karşılığında Hollanda ekibi Feyenoord'a transfer oldu. İstanbulspor'da TFF 1. Lig'de sol kanatta forma giyen oyuncu, Feyenoord'da 27 numaralı formayı giyiyor.

Diarra ilk Şampiyonlar Ligi maçında asist yaptı.

Diarra ilk Şampiyonlar Ligi maçında asist yaptı.

Diarra, dün kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına çıktı ve asist yaptı. Feyenoord'un Como'yu 3-2 yendiği maçta oyuna yedekten giren Diarra, Anis Hadj Moussa'ya verdiği pasla ikinci golün asistini üstlendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın