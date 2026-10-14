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Kabus Gibi Gece: Fenerbahçe Aston Villa'dan 6 Fark Yedi!

Kabus Gibi Gece: Fenerbahçe Aston Villa'dan 6 Fark Yedi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 23:50
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Birmingham'da kabus gibi bir gece yaşadı. Karşılaşmanın ilk yarısında kalesinde üç gol gören sarı-lacivertliler, ikinci yarıda da rakibinin hızını kesemedi. Nicolas Jackson'ın iki golle öne çıktığı mücadelede Ross Barkley de attığı gollerle farkın açılmasında başrol oynadı.

Yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen ve savunmada yaptığı hataların bedelini ağır ödeyen Fenerbahçe, Aston Villa karşısında 6-0 mağlup oldu.

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Fenerbahçe, Aston Villa karşısında ilk yarıyı 3-0 geride tamamladı.

Fenerbahçe, Aston Villa karşısında ilk yarıyı 3-0 geride tamamladı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Aston Villa, 12. dakikada öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Guendouzi'nin uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Manzambi'nin şutu, Skriniar'a çarparak ağlarla buluştu.

Fenerbahçe, yediği golün ardından beraberlik için fırsatlar yakaladı. 14. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ortasında Vedat Muriqi'nin kafa vuruşunu kaleci Suzuki kurtardı. 17. dakikada Oğuz'un ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Muriqi, bir kez daha Suzuki'yi geçemedi.

31. dakikada Vedat Muriqi'nin orta sahada kısa düşen pasını kapan Kamara, topu Nicolas Jackson'a aktardı. Jackson'ın ceza sahası çizgisinin hemen önünden yaptığı vuruşla Aston Villa farkı ikiye çıkardı.

39. dakikada ise İsmail Yüksek'in kaptırdığı topun ardından bir kez daha sahneye çıkan Nicolas Jackson, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

42. dakikada Guendouzi, Manzambi'yi formasından çekerek durdurduğu pozisyonun ardından sarı kart gördü. İlk yarı Aston Villa'nın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Aston Villa, ikinci yarıda farkı beşe çıkardı.

Aston Villa, ikinci yarıda farkı beşe çıkardı.

İkinci yarıya üç farklı geride başlayan Fenerbahçe, farkı azaltmak için rakip kalede etkili olmaya çalıştı. 57. dakikada Oğuz'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

67. dakikada Aston Villa penaltı kazandı. İsmail Yüksek'in müdahalesiyle Manzambi'nin ceza sahasında yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ross Barkley, 68. dakikada yaptığı vuruşla skoru 4-0'a taşıdı.

73. dakikada Aston Villa bir gol daha buldu. Ross Barkley'nin ceza sahası dışından çektiği şut Bartuğ'a çarparak yön değiştirdi ve kaleci Ederson'u kontrpiyede bıraktı. Topun ağlarla buluşmasıyla fark beşe çıktı.

Tammy Abraham maçtaki 6. golü attı.

Fenerbahçe, sahasında Aston Villa'ya 6-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi aldı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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