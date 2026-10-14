Kabus Gibi Gece: Fenerbahçe Aston Villa'dan 6 Fark Yedi!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Birmingham'da kabus gibi bir gece yaşadı. Karşılaşmanın ilk yarısında kalesinde üç gol gören sarı-lacivertliler, ikinci yarıda da rakibinin hızını kesemedi. Nicolas Jackson'ın iki golle öne çıktığı mücadelede Ross Barkley de attığı gollerle farkın açılmasında başrol oynadı.
Yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen ve savunmada yaptığı hataların bedelini ağır ödeyen Fenerbahçe, Aston Villa karşısında 6-0 mağlup oldu.
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Fenerbahçe, Aston Villa karşısında ilk yarıyı 3-0 geride tamamladı.
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Aston Villa, ikinci yarıda farkı beşe çıkardı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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