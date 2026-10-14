Kabus Gibi Gece: Fenerbahçe Aston Villa'dan 6 Fark Yedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Birmingham'da kabus gibi bir gece yaşadı. Karşılaşmanın ilk yarısında kalesinde üç gol gören sarı-lacivertliler, ikinci yarıda da rakibinin hızını kesemedi. Nicolas Jackson'ın iki golle öne çıktığı mücadelede Ross Barkley de attığı gollerle farkın açılmasında başrol oynadı.

Yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen ve savunmada yaptığı hataların bedelini ağır ödeyen Fenerbahçe, Aston Villa karşısında 6-0 mağlup oldu.