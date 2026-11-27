Çelikel'in verdiği bilgiye göre mahallenin altından her gün yolcu ve yük trenleriyle birlikte yaklaşık 20 sefer geçiyor.

Muhtar, bazı evlerde trenin geçişinin hafifçe hissedildiğini ama bundan şikâyet eden olmadığını söylüyor. Ona göre trenler artık mahallelinin yaşamının bir parçası. Evlerin altından tren geçtiğini duyup merak edenler de mahalleye gelip tüneli görmek istiyor.

Çelikel, köyün son dönemde daha çok ilgi gördüğünü ve ziyaretçi sayısının artmasını beklediklerini de ekliyor.