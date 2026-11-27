Balıkesir'deki Köyde Trenler 94 Yıldır Evlerin Altından Geçiyor: Balkona Çıkıp El Sallıyorlar
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki Kireç Mahallesi'nde trenler, 94 yıldır evlerin tam altından geçiyor. 1932'de açılan Kütahya-Balıkesir demir yolu hattı, 40 haneli mahalleyi ikiye bölmemek için yaklaşık 240 metrelik bir tünelle evlerin altından geçirildi. Bugün günde 20'ye yakın yolcu ve yük treninin kullandığı tünel, mahallelinin gündelik hayatının bir parçası olmuş durumda.
Mahalleyi ikiye bölmemek için tünel açılmış
Bazı evlerde trenin geçişi hafifçe hissediliyor
Çocuklar balkondan el sallıyor, yaşlılar çocukluk anılarını anlatıyor
Sıradaki hedef: Turizm ve nar festivali
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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