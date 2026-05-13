article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Boş Alan Bulamayınca Tren Raylarının Arasına Halı Gibi Serdiler

Boş Alan Bulamayınca Tren Raylarının Arasına Halı Gibi Serdiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.05.2026 - 19:42

Güneş panellerini çatılarda, tarlalarda ve su yüzeylerinde görmeye alıştık. Hindistan’da ise bu kez paneller tren raylarının üstüne yerleştirildi. Namo Bharat Deposu’nda başlatılan pilot proje, ray alanını enerji üretimi için kullanıyor. Sistem 70 metrelik hatta 28 panelden oluşuyor. Başarılı olursa benzer uygulamaların daha geniş hatlara taşınması gündeme gelebilir.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hindistan’da rayların üstüne güneş paneli kuruldu

Hindistan’da rayların üstüne güneş paneli kuruldu

Hindistan’da National Capital Region Transport Corporation, Duhai’deki Namo Bharat Deposu’nda 'Solar on Track' adlı yeni bir pilot uygulama başlattı. NCRTC’nin açıklamasına göre sistem, Hindistan’daki herhangi bir RRTS ya da metro ağı içinde rayların üzerine kurulan ilk güneş paneli uygulaması olarak öne çıkıyor. Kurulum, depodaki Pit Wheel Track üzerinde yapıldı.

Proje kapsamında 70 metrelik ray bölümüne 28 güneş paneli yerleştirildi. Her panel 550 Wp kapasiteye sahip. Toplam kurulu güç ise 15,4 kWp olarak açıklandı. Bu ölçek büyük bir santral anlamına gelmiyor ancak asıl amaç, kullanılmayan ray alanlarının enerji üretimi için değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini test etmek. Eğer sistem verimli çalışırsa, benzer uygulamalar bakım alanları, depolar ve uygun hat bölümleri için örnek olabilir.

Sistem yılda 17 bin 500 kWh elektrik üretecek

Sistem yılda 17 bin 500 kWh elektrik üretecek

NCRTC’ye göre ray üstü güneş paneli sistemi yılda yaklaşık 17 bin 500 kWh elektrik üretecek. Bu üretimle her yıl yaklaşık 16 ton karbondioksit salımının önüne geçilmesi bekleniyor. Times of India’nın haberinde de pilot sistemin 28 panelden oluştuğu, 70 metrelik hatta kurulduğu ve 15,4 kWp toplam kapasiteye sahip olduğu aktarılıyor.

Bu sistemin dikkat çeken tarafı, yeni bir alan açmadan mevcut ulaşım altyapısını kullanması. Şehirlerde güneş paneli kurulabilecek boş alan bulmak her zaman kolay değil. Ray araları, depo sahaları ve bakım hatları ise çoğu zaman yalnızca teknik kullanım için ayrılıyor. Hindistan’daki uygulama, bu alanların enerji üretimi için de kullanılabileceğini gösteriyor.

Başarılı olursa daha geniş hatlara yayılabilir

Başarılı olursa daha geniş hatlara yayılabilir

NCRTC’nin daha geniş hedefi, toplu ulaşım sistemlerinde yenilenebilir enerji kullanımını artırmak. Times of India’ya göre kurum, hâlihazırda 5,5 MW çatı tipi güneş kapasitesi işletiyor ve kendi iç üretimini 15 MW seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca Namo Bharat trenlerinde rejeneratif frenleme, yağmur suyu hasadı ve atık su arıtma gibi sürdürülebilirlik uygulamaları da kullanılıyor.

Ray üstüne güneş paneli yerleştirmek ilk bakışta garip görünebilir. Ancak şehirlerin enerji ihtiyacı arttıkça, kullanılmayan küçük alanların bile değerlendirildiği yeni çözümler ortaya çıkıyor. Bu pilot proje başarılı olursa, tren hatları yalnızca ulaşım için değil, temiz enerji üretimi için de kullanılabilecek altyapılara dönüşebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın