Boş Alan Bulamayınca Tren Raylarının Arasına Halı Gibi Serdiler

Hindistan’da National Capital Region Transport Corporation, Duhai’deki Namo Bharat Deposu’nda 'Solar on Track' adlı yeni bir pilot uygulama başlattı. NCRTC’nin açıklamasına göre sistem, Hindistan’daki herhangi bir RRTS ya da metro ağı içinde rayların üzerine kurulan ilk güneş paneli uygulaması olarak öne çıkıyor. Kurulum, depodaki Pit Wheel Track üzerinde yapıldı.

Proje kapsamında 70 metrelik ray bölümüne 28 güneş paneli yerleştirildi. Her panel 550 Wp kapasiteye sahip. Toplam kurulu güç ise 15,4 kWp olarak açıklandı. Bu ölçek büyük bir santral anlamına gelmiyor ancak asıl amaç, kullanılmayan ray alanlarının enerji üretimi için değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini test etmek. Eğer sistem verimli çalışırsa, benzer uygulamalar bakım alanları, depolar ve uygun hat bölümleri için örnek olabilir.