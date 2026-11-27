'Dilber' Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan İçin "İnci Taneleri'ni Yakınlaşmak İçin Yazdı" İddiasına Ateş Püskürdü
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Sosyal medyada 'Hazar Ergüçlü'den itiraf' başlığıyla dolaşıma giren ve kısa sürede milyonlara ulaşan bir paylaşım, ünlü oyuncuyu adeta çileden çıkardı. Paylaşımda Ergüçlü'nün, Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri'ni kendisine yakınlaşmak için yazdığını söylediği ve dizide rol aldığı için pişman olduğu öne sürülüyordu. Hazar Ergüçlü önce Instagram hesabından 'Kamuoyuna duyuru' başlıklı bir açıklama paylaştı, ardından katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin karşısına geçerek iddialara verdiği tepkiyi hiç saklamadı.
Kaynak: Gece Muhabiri
Hazar Ergüçlü, Medcezir'in Mira'sı olarak tanındı ve İnci Taneleri'nde Dilber'e hayat verdi.
Hazar Ergüçlü'ye atfedilen sözler, T24 röportajına eklemeler yapılarak üretildi ve 1,2 milyon kez görüntülendi.
Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan'la çalışmanın kariyerini değiştirdiğini söyleyip iddialara "Ne münasebet" diye yanıt verdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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