Ergüçlü'nün adının bu kadar hızlı yayılan bir iddiaya karışması, kariyerinin son yıllarda ulaştığı noktayla birlikte düşünüldüğünde daha da dikkat çekiyor. Ekrandaki ilk büyük çıkışını Medcezir'in Mira'sıyla yapan oyuncu, sinemadaki tercihleriyle de adından söz ettirdi ve Mutter ile Altın Koza'da ödüle uzandı.

Geniş kitlelerin hafızasındaki en taze rolü ise BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı İnci Taneleri'ndeki Dilber oldu. Kanal D'de yayınlanan dizi 12 Mart 2026'da 51. bölümüyle final yapmış, Ergüçlü de aylar sonra diziyi ne kadar özlediğini 'keşke bitmeseydi' sözleriyle dile getirmişti. Finalin üzerinden aylar geçmişken ortaya atılan pişmanlık iddiası, bu yüzden oyuncunun hayranlarını da bir hayli şaşırttı.