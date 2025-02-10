Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya Transfer Oldu: Yasin Özcan İmzayı Attı
Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya Transfer Oldu: Yasin Özcan İmzayı Attı
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Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla dikkat çekici bir performans ortaya koyan Yasin Özcan'ın yeni adresi İngiltere oldu.
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18 yaşındaki stoper, Premier Lig ekibi Aston Villa ile resmi sözleşme imzaladı.
Özcan'ın sezonu Kasımpaşa'da noktalayacağı bildirildi.
Altyapısında yetişen futbolcusu için veda mesajı yayınlayan Kasımpaşa, mesajında şu ifadelere yer verdi 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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