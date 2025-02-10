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Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya Transfer Oldu: Yasin Özcan İmzayı Attı

Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya Transfer Oldu: Yasin Özcan İmzayı Attı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.02.2025 - 18:17

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Kasımpaşa'dan Yasin Özcan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 18 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar Kasımpaşa formasını giymeye devam edeceği ifade edildi.

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Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla dikkat çekici bir performans ortaya koyan Yasin Özcan'ın yeni adresi İngiltere oldu.

Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla dikkat çekici bir performans ortaya koyan Yasin Özcan'ın yeni adresi İngiltere oldu.

18 yaşındaki stoper, Premier Lig ekibi Aston Villa ile resmi sözleşme imzaladı.

18 yaşındaki stoper, Premier Lig ekibi Aston Villa ile resmi sözleşme imzaladı.

Özcan'ın sezonu Kasımpaşa'da noktalayacağı bildirildi.

Özcan'ın sezonu Kasımpaşa'da noktalayacağı bildirildi.

Altyapısında yetişen futbolcusu için veda mesajı yayınlayan Kasımpaşa, mesajında şu ifadelere yer verdi 👇

Altyapısında yetişen futbolcusu için veda mesajı yayınlayan Kasımpaşa, mesajında şu ifadelere yer verdi 👇

'Altyapımızdan yetişen oyuncumuz Yasin Özcan, sahada gösterdiği mücadele ve bize yaşattığı unutulmaz anlarla hep iz bıraktı.

Bize kattığın her güzel anı, gösterdiğin özveri ve Kasımpaşamız için verdiğin mücadele için sonsuz teşekkürler.

Yasin Özcan’ın, İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa’ya transfer olduğunu gururla duyuruyoruz. Genç oyuncumuz, sezon sonuna kadar formamızı giymeye devam edecek ve sezonun ardından yeni takımına katılacaktır. Başarılarının devamını diliyoruz!'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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