Carlos Cuesta Tartışma Konusuyken Boyu 1.80'nin Altında Olan Savunmacılara Bakıyoruz
Carlos Cuesta Tartışma Konusuyken Boyu 1.80'nin Altında Olan Savunmacılara Bakıyoruz
Futbolda uzun boylu savunmacılar genellikle daha avantajlı görülse de tarihte boy dezavantajını zekası, çevikliği ve mücadele gücüyle aşan birçok stoper var. Peki, bu isimler kimler? Hep birlikte bakalım 🚀
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Galatasaray, devre arası transfer döneminde savunmasını 1.79 boyundaki Carlos Cuesta ile güçlendirdi.
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Belçika ekibi Genk'e 8 milyon euro ödenerek takıma kazandırılan oyuncunun boyu, Türkiye'deki futbol gündemini epey meşgul etti.
25 yaşındaki futbolcuya dair birçok yorum yapıldı. Hatta sarı-kırmızılı kulübün başkan vekili İbrahim Hatipoğlu, canlı yayında "Basketbol takımı kurmuyoruz." açıklamasında bulundu.
Peki, futbol tarihine şöyle bir göz gezdirirsek boyu 1.80'nin altında olup da yıldızlaşan kimler var?
1 - Javier Mascherano (1.74 m)
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2 - Roberto Ayala (1.77 m)
3 - Carles Puyol (1.78 m)
4 - Iván Córdoba (1.73 m)
5 - Lisandro Martínez (1.75 m)
6 - Franco Baresi (1.76 m)
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7 - Cesar Azpilicueta (1.78 m)
8 - Dani Carvajal (1.73 m)
9 - Fabio Cannavaro (1.76 m)
10 - Garry Medel (1.71 m)
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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