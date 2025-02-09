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Carlos Cuesta Tartışma Konusuyken Boyu 1.80'nin Altında Olan Savunmacılara Bakıyoruz

Carlos Cuesta Tartışma Konusuyken Boyu 1.80'nin Altında Olan Savunmacılara Bakıyoruz

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
09.02.2025 - 15:54

Futbolda uzun boylu savunmacılar genellikle daha avantajlı görülse de tarihte boy dezavantajını zekası, çevikliği ve mücadele gücüyle aşan birçok stoper var. Peki, bu isimler kimler? Hep birlikte bakalım 🚀

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Galatasaray, devre arası transfer döneminde savunmasını 1.79 boyundaki Carlos Cuesta ile güçlendirdi.

Galatasaray, devre arası transfer döneminde savunmasını 1.79 boyundaki Carlos Cuesta ile güçlendirdi.

Belçika ekibi Genk'e 8 milyon euro ödenerek takıma kazandırılan oyuncunun boyu, Türkiye'deki futbol gündemini epey meşgul etti.

Belçika ekibi Genk'e 8 milyon euro ödenerek takıma kazandırılan oyuncunun boyu, Türkiye'deki futbol gündemini epey meşgul etti.

25 yaşındaki futbolcuya dair birçok yorum yapıldı. Hatta sarı-kırmızılı kulübün başkan vekili İbrahim Hatipoğlu, canlı yayında "Basketbol takımı kurmuyoruz." açıklamasında bulundu.

25 yaşındaki futbolcuya dair birçok yorum yapıldı. Hatta sarı-kırmızılı kulübün başkan vekili İbrahim Hatipoğlu, canlı yayında "Basketbol takımı kurmuyoruz." açıklamasında bulundu.

Peki, futbol tarihine şöyle bir göz gezdirirsek boyu 1.80'nin altında olup da yıldızlaşan kimler var?

Peki, futbol tarihine şöyle bir göz gezdirirsek boyu 1.80'nin altında olup da yıldızlaşan kimler var?

1 - Javier Mascherano (1.74 m)

1 - Javier Mascherano (1.74 m)
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2 - Roberto Ayala (1.77 m)

2 - Roberto Ayala (1.77 m)

3 - Carles Puyol (1.78 m)

3 - Carles Puyol (1.78 m)

4 - Iván Córdoba (1.73 m)

4 - Iván Córdoba (1.73 m)

5 - Lisandro Martínez (1.75 m)

5 - Lisandro Martínez (1.75 m)

6 - Franco Baresi (1.76 m)

6 - Franco Baresi (1.76 m)
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7 - Cesar Azpilicueta (1.78 m)

7 - Cesar Azpilicueta (1.78 m)

8 - Dani Carvajal (1.73 m)

8 - Dani Carvajal (1.73 m)

9 - Fabio Cannavaro (1.76 m)

9 - Fabio Cannavaro (1.76 m)

10 - Garry Medel (1.71 m)

10 - Garry Medel (1.71 m)

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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