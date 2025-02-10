Alperen Şengün'den Fenerbahçe İtirafı: Milli Basketbolcu Kariyer Tercihini Anlattı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, TRT SPOR'a konuk oldu. 22 yaşındaki milli basketbolcu, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulunurken Fenerbahçe'den teklif aldığını ve bu teklifi geri çevirmenin hiç de kolay olmadığını belirtti.