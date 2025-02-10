Alperen Şengün'den Fenerbahçe İtirafı: Milli Basketbolcu Kariyer Tercihini Anlattı
Alperen Şengün'den Fenerbahçe İtirafı: Milli Basketbolcu Kariyer Tercihini Anlattı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, TRT SPOR'a konuk oldu. 22 yaşındaki milli basketbolcu, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulunurken Fenerbahçe'den teklif aldığını ve bu teklifi geri çevirmenin hiç de kolay olmadığını belirtti.
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Transfer olduğundan bu yana NBA'de müthiş işler başaran Alperen Şengün, geçtiğimiz günlerde 2025 All-Star organizasyonunda yer alacağı haberiyle tüm Türkiye'yi gururlandırmıştı.
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Kısa sürede gösterdiği gelişimle adını basketbol dünyasının yıldızları arasına yazdıran milli oyuncumuzun dev mücadelede nasıl bir şov yapacağı herkeste heyecan uyandırmıştı.
22 yaşındaki pivot, 17 Şubat Pazartesi günü saat 04.20'de sahne alacağı karşılaşma öncesinde TRT SPOR'a konuk oldu ve kariyerinden bahsetti.
"NBA'ye gidebilmek için Fenerbahçe'den gelen teklifi reddettim"
"Çok fedakarlık yaptım. Burada olmak bir hayaldi"
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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