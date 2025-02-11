Hamit Altıntop'tan Jose Mourinho'ya Sitem: Lige Zarar Vereceğini Hayal Edemezdim
Hamit Altıntop'tan Jose Mourinho'ya Sitem: Lige Zarar Vereceğini Hayal Edemezdim
HT SPOR'da yayınlanan Geçiş Oyunu programına konuk Hamit Altıntop, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Süper Lig'e zarar verdiğini dile getirdi. Eski milli futbolcu, dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcının Türkiye'deki mevcut futbol düzenine hızla uyum sağlamasını eleştirdi.
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Mehmet Büyükekşi'nin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olduğu dönemde A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olan Hamit Altıntop, Türk futboluna yönelik çarpıcı eleştirilerde bulundu.
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Altıntop, Türkiye'deki futbol sisteminin değişemediğini, büyük isimleri bile kendine benzettiğini savundu.
Eski milli futbolcu, Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Jose Mourinho hakkında şunları söyledi 👇
"Dünya markası José Mourinho'nun lige zarar vereceğini hayal edemezdim."
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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