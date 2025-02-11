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Hamit Altıntop'tan Jose Mourinho'ya Sitem: Lige Zarar Vereceğini Hayal Edemezdim

Hamit Altıntop'tan Jose Mourinho'ya Sitem: Lige Zarar Vereceğini Hayal Edemezdim

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.02.2025 - 17:35

HT SPOR'da yayınlanan Geçiş Oyunu programına konuk Hamit Altıntop, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Süper Lig'e zarar verdiğini dile getirdi. Eski milli futbolcu, dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcının Türkiye'deki mevcut futbol düzenine hızla uyum sağlamasını eleştirdi.

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Mehmet Büyükekşi'nin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olduğu dönemde A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olan Hamit Altıntop, Türk futboluna yönelik çarpıcı eleştirilerde bulundu.

Mehmet Büyükekşi'nin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olduğu dönemde A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olan Hamit Altıntop, Türk futboluna yönelik çarpıcı eleştirilerde bulundu.

Altıntop, Türkiye'deki futbol sisteminin değişemediğini, büyük isimleri bile kendine benzettiğini savundu.

Altıntop, Türkiye'deki futbol sisteminin değişemediğini, büyük isimleri bile kendine benzettiğini savundu.

Eski milli futbolcu, Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Jose Mourinho hakkında şunları söyledi 👇

Eski milli futbolcu, Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Jose Mourinho hakkında şunları söyledi 👇

"Dünya markası José Mourinho'nun lige zarar vereceğini hayal edemezdim."

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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