Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu!
Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu!
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu, eski başkan Mehmet Büyükekşi için savcılığa gitti. Mevcut başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, Büyükekşi döneminin mali tablosu hakkında dikkat çekici ifadeler kullanmış, yaşananların suç olduğunu belirtmişti.
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Türkiye Futbol Federasyonu, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
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Federasyonun mevcut başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz aylarda katıldığı televizyon programında Büyükekşi döneminin mali tablosuna dair çarpıcı bir açıklamada bulunmuştu.
Hacıosmanoğlu, "Mali genel kurulda 5,9 milyon artı mali tablo sundular, ancak yapılan incelemelerde bu tablonun eksi 278 milyon olduğu görüldü.
Mali detaylar üzerinde oynama yapılmış. Bu bir suç" demişti.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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