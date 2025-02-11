Doğum Günündeki Fotoğraf Gündem Oldu: Mertens'in Eşi Kat Kerkhofs'tan Torreira'ya Öpücük Uyarısı
Doğum Günündeki Fotoğraf Gündem Oldu: Mertens'in Eşi Kat Kerkhofs'tan Torreira'ya Öpücük Uyarısı
Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası Dries Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs, Lucas Torreira'nın sosyal medya hesabından yapmış olduğu doğum günü paylaşımına yorum bıraktı. Belçikalı yıldızın hayat arkadaşı, Uruguaylı futbolcuyu esprili bir dille uyardı.
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Süper Lig’in zirvesinde yer alan Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira, 29. yaş gününü takım arkadaşlarıyla birlikte özel bir partide kutladı.
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Uruguaylı futbolcunun doğum günü organizasyonuna, sarı-kırmızılı ekibin yeni transferleri Alvaro Morata ve Mario Lemina’nın yanı sıra birçok yıldız isim de katıldı.
Torreira, eğlenceli geceye dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşırken kendisine Mertens'in eşinden dikkat çekici bir yorum geldi.
Kat Kerkhofs, bu fotoğraf için Torreira'ya "dikkat et" dedi.
Kerkhofs'un yorumu 👇
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