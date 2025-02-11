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Doğum Günündeki Fotoğraf Gündem Oldu: Mertens'in Eşi Kat Kerkhofs'tan Torreira'ya Öpücük Uyarısı

Doğum Günündeki Fotoğraf Gündem Oldu: Mertens'in Eşi Kat Kerkhofs'tan Torreira'ya Öpücük Uyarısı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.02.2025 - 22:56

Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası Dries Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs, Lucas Torreira'nın sosyal medya hesabından yapmış olduğu doğum günü paylaşımına yorum bıraktı. Belçikalı yıldızın hayat arkadaşı, Uruguaylı futbolcuyu esprili bir dille uyardı.

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Süper Lig’in zirvesinde yer alan Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira, 29. yaş gününü takım arkadaşlarıyla birlikte özel bir partide kutladı.

Süper Lig’in zirvesinde yer alan Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira, 29. yaş gününü takım arkadaşlarıyla birlikte özel bir partide kutladı.

Uruguaylı futbolcunun doğum günü organizasyonuna, sarı-kırmızılı ekibin yeni transferleri Alvaro Morata ve Mario Lemina’nın yanı sıra birçok yıldız isim de katıldı.

Uruguaylı futbolcunun doğum günü organizasyonuna, sarı-kırmızılı ekibin yeni transferleri Alvaro Morata ve Mario Lemina’nın yanı sıra birçok yıldız isim de katıldı.

Torreira, eğlenceli geceye dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşırken kendisine Mertens'in eşinden dikkat çekici bir yorum geldi.

Torreira, eğlenceli geceye dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşırken kendisine Mertens'in eşinden dikkat çekici bir yorum geldi.

Kat Kerkhofs, bu fotoğraf için Torreira'ya "dikkat et" dedi.

Kat Kerkhofs, bu fotoğraf için Torreira'ya "dikkat et" dedi.

Kerkhofs'un yorumu 👇

Kerkhofs'un yorumu 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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