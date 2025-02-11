Eczacıbaşı'nda Hande Baladın'dan Sonra Tijana Boskovic de Yolcu
Eczacıbaşı'nda Hande Baladın'dan Sonra Tijana Boskovic de Yolcu
Sultanlar Ligi'nde sezonun ikinci yarısının ilk haftaları geride kalırken ortalık karıştı. Takımlar, gelecek yılın kadro planlamasını yapmaya başladı, ardı arkası kesilmeyen transfer dedikodularına bir yenisi daha eklendi. Hande Baladın'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Eczacıbaşı'na bir kötü haber de Boskovic'ten geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2015 yılından bu yana Eczacıbaşı forması giyen Tijana Boskovic için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Volleyball.it'in haberine göre, 27 yaşındaki pasöre Zeren Spor ve Vakıfbank talip oldu.
Yıldız ismin takımdan ayrılmaya karar verdiği aktarıldı.
Büyük ses getiren haber sonrası Zeren Spor'dan da iddiayı doğrulayacak bir paylaşım geldi. Ankara ekibi, sosyal medya hesabından "Ben de mercimek çorbasını çok severim...." dedi.
Boskovic, geçmişte "en sevdiğin yemek nedir? sorusuna "mercimek çorbası" yanıtını vermişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın