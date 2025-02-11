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Eczacıbaşı'nda Hande Baladın'dan Sonra Tijana Boskovic de Yolcu

Eczacıbaşı'nda Hande Baladın'dan Sonra Tijana Boskovic de Yolcu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.02.2025 - 21:33

Sultanlar Ligi'nde sezonun ikinci yarısının ilk haftaları geride kalırken ortalık karıştı. Takımlar, gelecek yılın kadro planlamasını yapmaya başladı, ardı arkası kesilmeyen transfer dedikodularına bir yenisi daha eklendi. Hande Baladın'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Eczacıbaşı'na bir kötü haber de Boskovic'ten geldi.

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2015 yılından bu yana Eczacıbaşı forması giyen Tijana Boskovic için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

2015 yılından bu yana Eczacıbaşı forması giyen Tijana Boskovic için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Volleyball.it'in haberine göre, 27 yaşındaki pasöre Zeren Spor ve Vakıfbank talip oldu.

Volleyball.it'in haberine göre, 27 yaşındaki pasöre Zeren Spor ve Vakıfbank talip oldu.

Yıldız ismin takımdan ayrılmaya karar verdiği aktarıldı.

Yıldız ismin takımdan ayrılmaya karar verdiği aktarıldı.

Büyük ses getiren haber sonrası Zeren Spor'dan da iddiayı doğrulayacak bir paylaşım geldi. Ankara ekibi, sosyal medya hesabından "Ben de mercimek çorbasını çok severim...." dedi.

Büyük ses getiren haber sonrası Zeren Spor'dan da iddiayı doğrulayacak bir paylaşım geldi. Ankara ekibi, sosyal medya hesabından "Ben de mercimek çorbasını çok severim...." dedi.
twitter.com

Boskovic, geçmişte "en sevdiğin yemek nedir? sorusuna "mercimek çorbası" yanıtını vermişti.

Boskovic, geçmişte "en sevdiğin yemek nedir? sorusuna "mercimek çorbası" yanıtını vermişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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