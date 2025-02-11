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Galatasaray, Trabzonspor'dan Eren Elmalı'yı Kadrosuna Kattı!

Galatasaray, Trabzonspor'dan Eren Elmalı'yı Kadrosuna Kattı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.02.2025 - 21:02

Galatasaray, Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladığını TFF'ye bildirdi. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki sol bekin lisansını da çıkarttı.

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Kış transfer döneminde savunmasını Carlos Cuesta ile güçlendiren Galatasaray'dan bir hamle daha geldi.

Kış transfer döneminde savunmasını Carlos Cuesta ile güçlendiren Galatasaray'dan bir hamle daha geldi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Eren Elmalı ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Eren Elmalı ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

Transfer gerçekleşmeden önce Trabzonspor, 24 yaşındaki oyuncusunun sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Transfer gerçekleşmeden önce Trabzonspor, 24 yaşındaki oyuncusunun sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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