Galatasaray, Trabzonspor'dan Eren Elmalı'yı Kadrosuna Kattı!
Galatasaray, Trabzonspor'dan Eren Elmalı'yı Kadrosuna Kattı!
Galatasaray, Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladığını TFF'ye bildirdi. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki sol bekin lisansını da çıkarttı.
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Kış transfer döneminde savunmasını Carlos Cuesta ile güçlendiren Galatasaray'dan bir hamle daha geldi.
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Sarı-kırmızılı kulüp, Eren Elmalı ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.
Transfer gerçekleşmeden önce Trabzonspor, 24 yaşındaki oyuncusunun sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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