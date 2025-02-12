TFF, Galatasaray - Adana Demirspor Maçının VAR Hakemini Listesinden Sildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Danimarkalı VAR hakemi Jakob Sundberg'e bir daha Süper Lig'de görev vermeyeceği öne sürüldü. Sebep ise Türkiye'de büyük bir tartışma yaratan Galatasaray - Adana Demirspor karşılaşmasındaki penaltı kararı.