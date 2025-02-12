TFF, Galatasaray - Adana Demirspor Maçının VAR Hakemini Listesinden Sildi
TFF, Galatasaray - Adana Demirspor Maçının VAR Hakemini Listesinden Sildi
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Danimarkalı VAR hakemi Jakob Sundberg'e bir daha Süper Lig'de görev vermeyeceği öne sürüldü. Sebep ise Türkiye'de büyük bir tartışma yaratan Galatasaray - Adana Demirspor karşılaşmasındaki penaltı kararı.
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Süper Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u konuk etmişti.
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Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır, mücadelenin 11. dakikasında Mertens'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı noktasını göstermişti.
Yeni transfer Morata, vuruşta hata yapmamış takımını 1-0 öne geçirmişti.
Mücadele 1-0 devam ederken Adana temsilcisinde futbolcular yedek kulübesiyle görüşerek 34. dakikada soyunma odasına gitmişti.
Sahadan çekilme sonrası maçın tatil edildiği orta hakem Çakır tarafından açıklanmıştı.
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VAR'ın penaltı pozisyonunda neden uyarıda bulunmadığı futbol dünyasında tartışma yaratırken TFF'den karar çıktı.
Danimarkalı Jakob Sundberg'e "bir daha gelme" denildi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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