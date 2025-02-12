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Talisca İstanbul'a Gelir Gelmez Kuru Fasulye ve Pilav Yemeğe Koşmuş

Talisca İstanbul'a Gelir Gelmez Kuru Fasulye ve Pilav Yemeğe Koşmuş

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.02.2025 - 14:33

Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan kadrosuna kattığı Anderson Talisca, Türkiye'ye dönüş sürecini anlattığı Youtube'daki video serisinin ikinci bölümünü paylaştı. Brezilyalı yıldız, İstanbul’a vardıktan sonra şapkayla kendini gizleyerek yemek yemeğe gitmiş.

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Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübünden kadrosuna kattığı Anderson Talisca, Youtube'da yayınladığı videoyla sosyal medyada dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübünden kadrosuna kattığı Anderson Talisca, Youtube'da yayınladığı videoyla sosyal medyada dikkat çekti.

Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli ekibe katılma sürecini ele aldığı belgeselinin ikinci bölümünde İstanbul'a adım atar atmaz gizlice yemek yediği anları paylaştı.

Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli ekibe katılma sürecini ele aldığı belgeselinin ikinci bölümünde İstanbul'a adım atar atmaz gizlice yemek yediği anları paylaştı.

Kuru fasulye ve pilav yiyen tecrübeli isim, "Çok iyi” yorumunda bulundu.

Kuru fasulye ve pilav yiyen tecrübeli isim, "Çok iyi” yorumunda bulundu.

İşte o anlar 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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