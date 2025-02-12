Maçın Oyuncusu Seçilen Vinicius Junior'dan City Taraftarlarına Kupa Göndermesi
Maçın Oyuncusu Seçilen Vinicius Junior'dan City Taraftarlarına Kupa Göndermesi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Real Madrid, deplasmanda Manchester City'ye karşı unutulmaz bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galip ayrıldı. Maç öncesinde Manchester City tribünlerinden gelen Ballon d'Or temalı pankartlı tepkiye, Real Madrid'in yıldız ismi Vinicius Jr.'ın verdiği yanıt büyük yankı uyandırdı.
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Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
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Büyük çekişmeye sahne olan maçı Real Madrid, 2-1 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanarak tarihi bir geri dönüşe imza attı.
Mücadele öncesinde Manchester City tribünleri, Vini'ye Ballon d’Or mesajı verdi. Rodri’nin ödülü öptüğü fotoğrafın yer aldığı ve “Ağlamayı bırak” yazılı bir pankart açıldı.
Oyun oynanırken Brezilyalı yıldıza “Ballon d’Or nerede?” tezahüratlarıyla da yüklenildi.
24 yaşındaki futbolcu, tüm bu göndermelere Real Madrid formasında 15 Şampiyonlar Ligi zaferini simgeleyen apoleti tribünlere göstererek yanıt verdi.
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Pep Guardiola yönetimindeki İngiliz ekibi, dev organizasyonun 2022-2023 sezonunda kulüp tarihinin ilk kupasını kaldırmıştı.
Maçın oyuncusu seçilen ve galibiyet golünün asistini yapan başarılı isim, karşılaşma sonrası ise yaşananlara dair şu ifadeleri kullandı:
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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