Maçın Oyuncusu Seçilen Vinicius Junior'dan City Taraftarlarına Kupa Göndermesi

“Pankartı gördüm ama rakip taraftarlar ne zaman böyle şeyler yapsa, daha da motive oluyorum. Bugün de öyle oldu ve harika bir maç çıkardım. Onlar bizim tarihimizin farkında. Bu turnuvada yaptıklarımızı biliyorlar. Biz bu çizgide devam edeceğiz.”