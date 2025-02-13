Serdar Dursun: İnşallah Ronaldo'nun Önünde "Siuu" Çekerim
Serdar Dursun: İnşallah Ronaldo'nun Önünde "Siuu" Çekerim
HT Spor'da Satır Arası programına konuk olan eski Fenerbahçeli Serdar Dursun, Cristiano Ronaldo ile kozlarını paylaşacağı maçta gol atıp, Portekizli efsanenin önünde sevinç yaşamayı istediğini dile getirdi. Dursun, Süper Lig'de forma giydiği dönemde 'siu' hareketiyle çok konuşulmuştu.
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Persepolis, takımın başına İsmail Kartal'ı geçirmişti
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Serdar Dursun da kırmızı-beyazlı ekibin yolunu tutmuştu
33 yaşındaki futbolcu, "İnşallah Ronaldo'nun önünde "siuu" çekerim" dedi
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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