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Serdar Dursun: İnşallah Ronaldo'nun Önünde "Siuu" Çekerim

Serdar Dursun: İnşallah Ronaldo'nun Önünde "Siuu" Çekerim

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.02.2025 - 18:34

HT Spor'da Satır Arası programına konuk olan eski Fenerbahçeli Serdar Dursun, Cristiano Ronaldo ile kozlarını paylaşacağı maçta gol atıp, Portekizli efsanenin önünde sevinç yaşamayı istediğini dile getirdi. Dursun, Süper Lig'de forma giydiği dönemde 'siu' hareketiyle çok konuşulmuştu.

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Persepolis, takımın başına İsmail Kartal'ı geçirmişti

Persepolis, takımın başına İsmail Kartal'ı geçirmişti

İran'ın en üst futbol organizasyonu Pers Körfez Pro Lig kulüplerinden Persepolis, 27 Ocak'ta takımı 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe ile Süper Lig'de 99 puan toplayarak tarihi başarıya imza atan İsmail Kartal'a emanet etmişti. 63 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı ile bir buçuk yıllık sözleşme anlaşma sağlandığı duyurulmuştu.

Serdar Dursun da kırmızı-beyazlı ekibin yolunu tutmuştu

Serdar Dursun da kırmızı-beyazlı ekibin yolunu tutmuştu

2023 yazında Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Dursun da 29 Ocak'ta Alanyaspor'la olan sözleşmesini feshetmiş, İsmail Kartal'ın isteğiyle Persepolis'e katılmıştı.

33 yaşındaki futbolcu, "İnşallah Ronaldo'nun önünde "siuu" çekerim" dedi

33 yaşındaki futbolcu, "İnşallah Ronaldo'nun önünde "siuu" çekerim" dedi

AFC Şampiyonlar Ligi'nde 17 Şubat günü Al Nassr ile verecekleri üç mücadelesi öncesinde HT Spor'a konuk olan tecrübeli forvet, canlı yayında şunları söyledi:

'Pazartesi bizim için çok önemli bir maç 1 puan alırsak büyük ihtimalle Asya Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkacağız ama 3 puan alırsak sıralamada 6, 7. sırada olursak daha kolay rakip gelme şansı var. Ronaldo'ya karşı özel bir maç olacak. Bir kere Türkiye-Portekiz maçında karşılıklı oynamıştık şimdi ikinci defa olacak. Tabii ki Cristiano Ronaldo gelmiş geçmiş en iyi 2 oyuncudan biri çok özel bir oyuncu. Türkiye'de de insanlar bu 'siuu' sevincini benimle bağdaştırmışlardı. Geçen gün gol attığımda 'siuu' yaptım şimdi İran halkı da yavaş yavaş biliyor bunu. İnşallah pazartesi kazanırız güzel bir maç olur ve Ronaldo'nun önünde 'siuu'yu çekeriz.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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