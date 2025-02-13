Serdar Dursun: İnşallah Ronaldo'nun Önünde "Siuu" Çekerim

AFC Şampiyonlar Ligi'nde 17 Şubat günü Al Nassr ile verecekleri üç mücadelesi öncesinde HT Spor'a konuk olan tecrübeli forvet, canlı yayında şunları söyledi:

'Pazartesi bizim için çok önemli bir maç 1 puan alırsak büyük ihtimalle Asya Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkacağız ama 3 puan alırsak sıralamada 6, 7. sırada olursak daha kolay rakip gelme şansı var. Ronaldo'ya karşı özel bir maç olacak. Bir kere Türkiye-Portekiz maçında karşılıklı oynamıştık şimdi ikinci defa olacak. Tabii ki Cristiano Ronaldo gelmiş geçmiş en iyi 2 oyuncudan biri çok özel bir oyuncu. Türkiye'de de insanlar bu 'siuu' sevincini benimle bağdaştırmışlardı. Geçen gün gol attığımda 'siuu' yaptım şimdi İran halkı da yavaş yavaş biliyor bunu. İnşallah pazartesi kazanırız güzel bir maç olur ve Ronaldo'nun önünde 'siuu'yu çekeriz.'