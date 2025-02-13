Durmak Bilmiyor: Mauro Icardi Kendisini "Turkish GOAT" İlan Etti

Fenerbahçe'nin yıldız teknik direktörü, Icardi'nin sosyal medya paylaşımları üzerine sorulan bir soruya 'Icardi bir 'goat', büyük bir 'goat' olduğu için onun hakkında yorum yapmayı tercih etmiyorum, sadece susup kabul ediyorum.' yanıtı vermişti.