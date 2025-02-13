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Durmak Bilmiyor: Mauro Icardi Kendisini "Turkish GOAT" İlan Etti

Durmak Bilmiyor: Mauro Icardi Kendisini "Turkish GOAT" İlan Etti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.02.2025 - 21:56

Sosyal medyayı en aktif kullanan futbolcuların başında gelen Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Moruinho'ya yine göndermede bulundu. Arjantinli golcü, Instagram hesabından kendini tüm zamanların en iyi Türk oyuncusu ilan etti.

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Mourniho'nun Anderlecht maçı öncesindeki basın toplantısı gündem olmuştu

Mourniho'nun Anderlecht maçı öncesindeki basın toplantısı gündem olmuştu

Fenerbahçe'nin yıldız teknik direktörü, Icardi'nin sosyal medya paylaşımları üzerine sorulan bir soruya 'Icardi bir 'goat', büyük bir 'goat' olduğu için onun hakkında yorum yapmayı tercih etmiyorum, sadece susup kabul ediyorum.' yanıtı vermişti.

Icardi'den cevap geldi

Icardi'den cevap geldi

Galatasaray'ın 31 yaşındaki golcüsü Portekizli çalıştırıcının sözlerini oldukça dikkate almış olmalı ki cevap vermeden duramadı. Yine çok konuşulacak bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

"The Turkish G.O.A.T" 👇

"The Turkish G.O.A.T" 👇

Arjantinli, 'en iyi Türk oyuncu benim' dedi. GOAT, 'Greatest of All Time' ifadesinin kısaltması olup Türkçe'de 'Tüm Zamanların En İyisi' anlamına gelmekte.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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