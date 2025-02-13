Durmak Bilmiyor: Mauro Icardi Kendisini "Turkish GOAT" İlan Etti
Durmak Bilmiyor: Mauro Icardi Kendisini "Turkish GOAT" İlan Etti
Sosyal medyayı en aktif kullanan futbolcuların başında gelen Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Moruinho'ya yine göndermede bulundu. Arjantinli golcü, Instagram hesabından kendini tüm zamanların en iyi Türk oyuncusu ilan etti.
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Mourniho'nun Anderlecht maçı öncesindeki basın toplantısı gündem olmuştu
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Icardi'den cevap geldi
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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