onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray, Avrupa Ligi Play-Off Turu İlk Maçında AZ Alkmaar'a 4-1 Kaybetti

Galatasaray, Avrupa Ligi Play-Off Turu İlk Maçında AZ Alkmaar'a 4-1 Kaybetti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.02.2025 - 00:52

Avrupa Ligi'ndeki son galibiyetini 7 Kasım'da Tottenham'a karşı alan Galatasaray, son 16 play-off etabı ilk maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a diş geçiremedi. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, rakibine deplasmanda yenilerek tur şansını İstanbul'a bıraktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AZ Alkmaar - Galatasaray: 4-1

AZ Alkmaar - Galatasaray: 4-1

Süper Lig'de liderliği elinde bulunduran Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, 51'de Kaan Ayhan'ın ikinci sarı kartı görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Galatasaray'ın tek golü Roland Sallai'den geldi. Ev sahibe galibiyeti getiren golleri ise Mijnans, Parrott, Claise ve Wolfe kaydetti.

Rövanş 20 Şubat'ta

Rövanş 20 Şubat'ta

Okan Buruk ve öğrencileri, eşleşmenin ikinci maçını 20 Şubat Perşembe günü saat 23'te oynayacak. İstanbul'daki mücadele yine TRT ekranlarından yayınlanacak.

Galatasaray'ın turu geçmesi halinde karşılaşacağı rakipler

Galatasaray'ın turu geçmesi halinde karşılaşacağı rakipler

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, bir üst tura adını yazdırdığı takdirde Manchester United veya Tottenham'ın rakibi olacak.

AZ Alkmaar'ın ilk golü

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
5
5
3
2
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın