Galatasaray, Avrupa Ligi Play-Off Turu İlk Maçında AZ Alkmaar'a 4-1 Kaybetti
Galatasaray, Avrupa Ligi Play-Off Turu İlk Maçında AZ Alkmaar'a 4-1 Kaybetti
Avrupa Ligi'ndeki son galibiyetini 7 Kasım'da Tottenham'a karşı alan Galatasaray, son 16 play-off etabı ilk maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a diş geçiremedi. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, rakibine deplasmanda yenilerek tur şansını İstanbul'a bıraktı.
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AZ Alkmaar - Galatasaray: 4-1
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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