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Fenerbahçe Taraftarından 3-0'lık Anderlecht Galibiyetine Gelen Tepkiler

Fenerbahçe Taraftarından 3-0'lık Anderlecht Galibiyetine Gelen Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.02.2025 - 23:33

Fenerbahçe taraftarı, 3-0'la gelen Anderlecht galibiyetinin ardından sosyal medyada oyuncularına övgü yağdırdı. Sarı-lacivertliler, ortaya koyulan performanstan hırstan oldukça memnun olduklarını dile getiren paylaşımlarda bulundu.

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Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle moral bulan Fenerbahçe taraftarının Avrupa Ligi'nde de yüzü güldü.

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle moral bulan Fenerbahçe taraftarının Avrupa Ligi'nde de yüzü güldü.

Mourinho ve öğrencilerinin Anderlecth'i üç golle geçmesi taraftardan tam not aldı 👇

Mourinho ve öğrencilerinin Anderlecth'i üç golle geçmesi taraftardan tam not aldı 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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