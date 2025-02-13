Fenerbahçe Taraftarından 3-0'lık Anderlecht Galibiyetine Gelen Tepkiler
Fenerbahçe Taraftarından 3-0'lık Anderlecht Galibiyetine Gelen Tepkiler
Fenerbahçe taraftarı, 3-0'la gelen Anderlecht galibiyetinin ardından sosyal medyada oyuncularına övgü yağdırdı. Sarı-lacivertliler, ortaya koyulan performanstan hırstan oldukça memnun olduklarını dile getiren paylaşımlarda bulundu.
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Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle moral bulan Fenerbahçe taraftarının Avrupa Ligi'nde de yüzü güldü.
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Mourinho ve öğrencilerinin Anderlecth'i üç golle geçmesi taraftardan tam not aldı 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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