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Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-Off Turu İlk Maçında Anderlecht'i Rahat Geçti

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-Off Turu İlk Maçında Anderlecht'i Rahat Geçti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.02.2025 - 22:38

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off etabında Belçika'nın Anderlecht ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, turun ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli temsilcimiz, gol yemeden elde ettiği zaferle adını bir üst tura yazdırmaya oldukça yakın hale geldi.

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Fenerbahçe - Anderlecht: 3-0

Fenerbahçe - Anderlecht: 3-0

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi tarihinde ilk kez uygulanan lig sisteminde beklenilen performansın altında kalsa da adını son 16'ya yazdırmak için çıktığı play-off turu ilk maçında iyi bir oyunla galibiyet aldı. Mourinho ve öğrencileri, Anderlecht'i üç golle geçmeyi başardı. Goller Tadic, Dzeko ve En-Nesyri'den geldi.

Rövanş 20 Şubat'ta

Rövanş 20 Şubat'ta

Sarı-lacivertli temsilcimiz, eşleşmenin ikinci maçını 20 Şubat Perşembe günü saat 23'te oynayacak. Belçika deplasmanındaki mücadele yine TRT  ekranlarından yayınlanacak.

Gelecek rakipler belli olmuştu

Gelecek rakipler belli olmuştu

Fenerbahçe, Anderlecht'i saf dışı bıraktığı takdirde Olympiakos ya da Rangers ile son 16 turunda kozlarını paylaşacak.

En-Nesyri'nin harika kafa golü 🚀

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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