Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-Off Turu İlk Maçında Anderlecht'i Rahat Geçti

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi tarihinde ilk kez uygulanan lig sisteminde beklenilen performansın altında kalsa da adını son 16'ya yazdırmak için çıktığı play-off turu ilk maçında iyi bir oyunla galibiyet aldı. Mourinho ve öğrencileri, Anderlecht'i üç golle geçmeyi başardı. Goller Tadic, Dzeko ve En-Nesyri'den geldi.