Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-Off Turu İlk Maçında Anderlecht'i Rahat Geçti
Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-Off Turu İlk Maçında Anderlecht'i Rahat Geçti
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off etabında Belçika'nın Anderlecht ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, turun ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli temsilcimiz, gol yemeden elde ettiği zaferle adını bir üst tura yazdırmaya oldukça yakın hale geldi.
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Fenerbahçe - Anderlecht: 3-0
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Rövanş 20 Şubat'ta
Gelecek rakipler belli olmuştu
En-Nesyri'nin harika kafa golü 🚀
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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