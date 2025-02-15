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Alperen Şengün'ün Forma Giyeceği NBA All Star Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Alperen Şengün'ün Forma Giyeceği NBA All Star Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.02.2025 - 11:23

NBA’in en büyük yıldızlarını bir araya getiren All-Star heyecanı bu yıl San Francisco’daki Chase Center’da yaşanacak. Houston Rockets formasıyla harika bir sezon geçiren milli oyuncumuz Alperen Şengün de bu özel gecede sahne alacak. 74. kez düzenlenecek organizasyon, Türkiye için ayrı bir anlam taşırken, bu yıl alışılmışın dışında yeni bir formatla izleyicilerin karşısına çıkacak.

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği etkinlikle ilgili detaylar merak konusu: NBA All-Star ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şengün hangi takımda yer alacak, kadrosundaki diğer oyuncular kimler? İşte Doğu ve Batı Konferansları’ndan seçilen oyuncularla oluşturulan Chuck, Kenny ve Shaq takımlarının oyuncuları.

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NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta?

NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta?

2025 NBA All Star karşılaşması, 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece saat 04.20'de başlayacak. 

  • 17 Şubat Pazartesi - 04.20

Dev maç hangi kanalda?

Dev maç hangi kanalda?

Birbirinden değerli yıldız isimlerin sahne alacağı muhteşem gösteri, S Sport ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.

All Star takımların kadrosunda kimler var? Alperen Şengün hangi takımda? 👇🏻

All Star takımların kadrosunda kimler var? Alperen Şengün hangi takımda? 👇🏻

Team Shaq

  • LeBron James

  • Stephen Curry

  • Jayson Tatum

  • Kevin Durant

  • Damian Lillard

  • James Harden

  • Jaylen Brown

  • Kyrie Irving

Team Chuck

  • Donovan Mitchell

  • Nikola Jokic

  • Trae Young

  • Shai Gilgeous-Alexander

  • Victor Wembanyama

  • Pascal Siakam

  • Alperen Şengün

  • Karl-Anthony Towns

Team Kenny

  • Anthony Edwards

  • Jalen Brunson

  • Jaren Jackson Jr.

  • Cade Cunningham

  • Darius Garland

  • Tyler Herro

  • Evan Mobley

  • Jalen Williams

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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