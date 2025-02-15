Alperen Şengün'ün Forma Giyeceği NBA All Star Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

NBA’in en büyük yıldızlarını bir araya getiren All-Star heyecanı bu yıl San Francisco’daki Chase Center’da yaşanacak. Houston Rockets formasıyla harika bir sezon geçiren milli oyuncumuz Alperen Şengün de bu özel gecede sahne alacak. 74. kez düzenlenecek organizasyon, Türkiye için ayrı bir anlam taşırken, bu yıl alışılmışın dışında yeni bir formatla izleyicilerin karşısına çıkacak.

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği etkinlikle ilgili detaylar merak konusu: NBA All-Star ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şengün hangi takımda yer alacak, kadrosundaki diğer oyuncular kimler? İşte Doğu ve Batı Konferansları’ndan seçilen oyuncularla oluşturulan Chuck, Kenny ve Shaq takımlarının oyuncuları.