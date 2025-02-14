NBA All-Star Heyecanını Yakından Takip Edecekler İçin Yeni Format Rehberi

NBA takip etseniz de etmeseniz de All-Star gündeminden uzak kalmanız mümkün değil. All-Star organizasyonu tüm dünyada takip edilmeye devam ediyor. Biz de bu kez farklı bir gözle izleyeceğiz. Mehmet Okur'dan sonra Alperen Şengün de All-Star'da boy gösterecek ikinci milli sporcumuz olacak. Bu sezon format değişikliğine gidilen All-Star için son bilgileri sizin için derledik.