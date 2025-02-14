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NBA All-Star Heyecanını Yakından Takip Edecekler İçin Yeni Format Rehberi

NBA All-Star Heyecanını Yakından Takip Edecekler İçin Yeni Format Rehberi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.02.2025 - 21:39

NBA takip etseniz de etmeseniz de All-Star gündeminden uzak kalmanız mümkün değil. All-Star organizasyonu tüm dünyada takip edilmeye devam ediyor. Biz de bu kez farklı bir gözle izleyeceğiz. Mehmet Okur'dan sonra Alperen Şengün de All-Star'da boy gösterecek ikinci milli sporcumuz olacak. Bu sezon format değişikliğine gidilen All-Star için son bilgileri sizin için derledik.

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Artık All-Star haftasına girdik. Cuma'dan başlayan heyecanda format değişikliği ile kafalar biraz karışık. Şimdi karışıklığı giderecek rehberle karşınızdayız.

Artık All-Star haftasına girdik. Cuma'dan başlayan heyecanda format değişikliği ile kafalar biraz karışık. Şimdi karışıklığı giderecek rehberle karşınızdayız.

NBA All-Star maçını daha heyecanlı hale getirmek amacıyla bu yıl yeni bir format denenecek. NBA yöneticileri, bu format değişikliğiyle All-Star maçlarına yönelik azalan ilgiyi artırmayı hedefliyor.

NBA All-Star maçını daha heyecanlı hale getirmek amacıyla bu yıl yeni bir format denenecek. NBA yöneticileri, bu format değişikliğiyle All-Star maçlarına yönelik azalan ilgiyi artırmayı hedefliyor.

All-Star dört takımlı ve üç maçlı bir mini turnuvaya sahne olacak. Dört takım da yarı finallerde birer maç yapacak.

All-Star dört takımlı ve üç maçlı bir mini turnuvaya sahne olacak. Dört takım da yarı finallerde birer maç yapacak.

Birinci maçın kazananı ile ikinci maçın kazananı, üçüncü ve final maçında karşı karşıya gelecek.

Her iki maçta da 40 sayıya ulaşan veya bu sayıyı aşan ilk takım finale yükselecek.

Her takımda sekiz oyuncu yer alacak.

NBA All-Star maçı için seçilen 24 oyuncu, Charles Barkley, Shaquille O'Neal ve Kenny Smith tarafından üç ayrı takıma dağıtıldı. Bu üç isim ayrıca takımlarının genel menajeri (GM) olarak görev yapacak.

NBA All-Star maçı için seçilen 24 oyuncu, Charles Barkley, Shaquille O'Neal ve Kenny Smith tarafından üç ayrı takıma dağıtıldı. Bu üç isim ayrıca takımlarının genel menajeri (GM) olarak görev yapacak.

Dördüncü takım ise All-Star oyunları kapsamında 14 Şubat Cuma günü oynanacak mini bir turnuvanın ardından belirlenecek. Rising Stars ya da “Yükselen Yıldızlar” adı verilen bu etkinlikte, NBA’in en iyi birinci ve ikinci yıl oyuncuları ile NBA G League’in yıldızlarından oluşan dört takım mücadele edecek.

Dördüncü takım ise All-Star oyunları kapsamında 14 Şubat Cuma günü oynanacak mini bir turnuvanın ardından belirlenecek. Rising Stars ya da “Yükselen Yıldızlar” adı verilen bu etkinlikte, NBA’in en iyi birinci ve ikinci yıl oyuncuları ile NBA G League’in yıldızlarından oluşan dört takım mücadele edecek.
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Bu mini turnuvanın kazananı, All-Star maçındaki dördüncü takım olacak. WNBA efsanesi Candace Parker, “Candace Takımı” olarak adlandırılacak dördüncü takımın genel menajeri (GM) görevini üstlenecek. Maç programı ise şu şekilde olacak:

Bu mini turnuvanın kazananı, All-Star maçındaki dördüncü takım olacak. WNBA efsanesi Candace Parker, “Candace Takımı” olarak adlandırılacak dördüncü takımın genel menajeri (GM) görevini üstlenecek. Maç programı ise şu şekilde olacak:

  • İlk maç: Kenny's Young Stars vs. Chuck's Global Stars (17 Şubat)

  • İkinci maç: Shaq's OGs vs. Candace's Rising Stars (17 Şubat)

  • Üçüncü maç: İki maçın galipleri arasında (17 Şubat)

Alperen Şengün de Batı Konferansı'ndan yedekler arasına adını yazdırmayı başardı. Gözlerimiz maçta bir yandan onu arayacak.

Alperen Şengün de Batı Konferansı'ndan yedekler arasına adını yazdırmayı başardı. Gözlerimiz maçta bir yandan onu arayacak.

NBA Skills Challenge, yani yetenek yarışması, Türkiye saatiyle 16 Şubat Pazar sabahı 04.00’te gerçekleşecek. Yarışmada, ikişer oyuncudan oluşan dört takım mücadele edecek. Bunun ardından üçlük yarışmasına geçilecek.

NBA Skills Challenge, yani yetenek yarışması, Türkiye saatiyle 16 Şubat Pazar sabahı 04.00’te gerçekleşecek. Yarışmada, ikişer oyuncudan oluşan dört takım mücadele edecek. Bunun ardından üçlük yarışmasına geçilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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