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İhraç Edilen Hakem Elif Karaarslan Hakem Yorumcusu Oluyor

İhraç Edilen Hakem Elif Karaarslan Hakem Yorumcusu Oluyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.02.2025 - 19:59

Yaz aylarında hakem dünyası ilginç bir skandalla sarsıldı. Skandal 61 yaşındaki Orhan Aydemir'le aşk yaşadığı iddia edilen Elif Karaarslan'ın hakemliğinin bitmesiyle sonuçlanmıştı. İddiaya göre ikili arasında yaşanan cinsel ilişki görüntüye alınmış ve internette paylaşılmıştı. Aydemir'in kabul ettiği ilişkiyi Karaarslan reddetmişti. Ancak iki isim de ceza almıştı. Şimdi Elif Karaarslan yeni bir proje ile karşımıza çıktı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 61 yaşındaki eski hakem ve hakem gözlemcisi Orhan Aydemir ile Elif Karaarslan hakkında, "cinsel içerikli video kaseti" iddiası nedeniyle ihraç kararı vermişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 61 yaşındaki eski hakem ve hakem gözlemcisi Orhan Aydemir ile Elif Karaarslan hakkında, "cinsel içerikli video kaseti" iddiası nedeniyle ihraç kararı vermişti.

Karaarslan daha sonra paylaşımlarıyla dönem dönem gündem olurken bu kez yeni bir proje ile karşımıza çıktı.

Karaarslan daha sonra paylaşımlarıyla dönem dönem gündem olurken bu kez yeni bir proje ile karşımıza çıktı.

Eski hakem Elif Karaarslan, maç sonlarında Levent Ümit Erol'un kurucusu olduğu LÜE TV'de tartışmalı hakem kararlarını yorumlayacak.

Eski hakem Elif Karaarslan, maç sonlarında Levent Ümit Erol'un kurucusu olduğu LÜE TV'de tartışmalı hakem kararlarını yorumlayacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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