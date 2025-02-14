İhraç Edilen Hakem Elif Karaarslan Hakem Yorumcusu Oluyor

Yaz aylarında hakem dünyası ilginç bir skandalla sarsıldı. Skandal 61 yaşındaki Orhan Aydemir'le aşk yaşadığı iddia edilen Elif Karaarslan'ın hakemliğinin bitmesiyle sonuçlanmıştı. İddiaya göre ikili arasında yaşanan cinsel ilişki görüntüye alınmış ve internette paylaşılmıştı. Aydemir'in kabul ettiği ilişkiyi Karaarslan reddetmişti. Ancak iki isim de ceza almıştı. Şimdi Elif Karaarslan yeni bir proje ile karşımıza çıktı.