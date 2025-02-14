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Gençlere Şans Vermeyen Ancelotti Endrick'i İsyan Ettirdi

Gençlere Şans Vermeyen Ancelotti Endrick'i İsyan Ettirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.02.2025 - 19:26

Real Madrid'de Ancelotti'nin koltuğu sonuç alsa da sallanmaya devam ediyor. Yol kazaları ile ismi bir kez daha tartışılan Ancelotti'nin yıldızı genç isimlerle de bir türlü barışmadı. Arda Güler ve Endrick süre alamadıkça basın da baskıyı artırıyor. Arda Güler ve Endrick'in az süre alması futbolcuları da isyan ettirmiş durumda. Endrick, kulüp başkanı Perez'e rest çekti.

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Arda Güler ve Endrick bu sezon adeta Ancelotti mağduru isimler oldular. İki isim de sahaya yansıttıkları ortada olmasına rağmen süre bulamıyor.

Arda Güler ve Endrick bu sezon adeta Ancelotti mağduru isimler oldular. İki isim de sahaya yansıttıkları ortada olmasına rağmen süre bulamıyor.

Basın da her puan kaybından sonra daha yüksek sesle ikilinin oynaması gerektiğini Ancelotti'ye hatırlatıyor ama İtalyan hoca hiç de oralı değil.

Basın da her puan kaybından sonra daha yüksek sesle ikilinin oynaması gerektiğini Ancelotti'ye hatırlatıyor ama İtalyan hoca hiç de oralı değil.

Son olarak Endrick, kulüp başkanı Perez'e çıkarak, konuyla ilgili yaşadığı rahatsızlığı anlattı ve rest çekti.

Son olarak Endrick, kulüp başkanı Perez'e çıkarak, konuyla ilgili yaşadığı rahatsızlığı anlattı ve rest çekti.

Endrick, Perez'e "Ancelotti gelecek sene burada kalacaksa ben ayrılmak istiyorum" dedi. Perez de bu durumu Ancelotti ile görüşerek "ültimatom" verdi.

Endrick, Perez'e "Ancelotti gelecek sene burada kalacaksa ben ayrılmak istiyorum" dedi. Perez de bu durumu Ancelotti ile görüşerek "ültimatom" verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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