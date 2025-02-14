Gençlere Şans Vermeyen Ancelotti Endrick'i İsyan Ettirdi

Real Madrid'de Ancelotti'nin koltuğu sonuç alsa da sallanmaya devam ediyor. Yol kazaları ile ismi bir kez daha tartışılan Ancelotti'nin yıldızı genç isimlerle de bir türlü barışmadı. Arda Güler ve Endrick süre alamadıkça basın da baskıyı artırıyor. Arda Güler ve Endrick'in az süre alması futbolcuları da isyan ettirmiş durumda. Endrick, kulüp başkanı Perez'e rest çekti.