Gençlere Şans Vermeyen Ancelotti Endrick'i İsyan Ettirdi
Gençlere Şans Vermeyen Ancelotti Endrick'i İsyan Ettirdi
Real Madrid'de Ancelotti'nin koltuğu sonuç alsa da sallanmaya devam ediyor. Yol kazaları ile ismi bir kez daha tartışılan Ancelotti'nin yıldızı genç isimlerle de bir türlü barışmadı. Arda Güler ve Endrick süre alamadıkça basın da baskıyı artırıyor. Arda Güler ve Endrick'in az süre alması futbolcuları da isyan ettirmiş durumda. Endrick, kulüp başkanı Perez'e rest çekti.
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Arda Güler ve Endrick bu sezon adeta Ancelotti mağduru isimler oldular. İki isim de sahaya yansıttıkları ortada olmasına rağmen süre bulamıyor.
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Basın da her puan kaybından sonra daha yüksek sesle ikilinin oynaması gerektiğini Ancelotti'ye hatırlatıyor ama İtalyan hoca hiç de oralı değil.
Son olarak Endrick, kulüp başkanı Perez'e çıkarak, konuyla ilgili yaşadığı rahatsızlığı anlattı ve rest çekti.
Endrick, Perez'e "Ancelotti gelecek sene burada kalacaksa ben ayrılmak istiyorum" dedi. Perez de bu durumu Ancelotti ile görüşerek "ültimatom" verdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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