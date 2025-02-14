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Fenerbahçe ve Galatasaray Arasındaki Transfer Rekabeti Altyapıya Sıçradı

Fenerbahçe ve Galatasaray Arasındaki Transfer Rekabeti Altyapıya Sıçradı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.02.2025 - 18:14

Transfer dönemlerinin olmazsa olmazı transfer çalımlarıdır. Hele ki rekabet halindeki iki takım arasında olursa bu çalım taraftarlar arasında sonu gelmez bir atışmaya dönüşür bu durum. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında zaman zaman bu duruma şahitlik ediyoruz. Ancak bu kez çalım altyapıda yaşandı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın elinden bir oyuncuyu adeta kaçırdı.

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Altınordu'nun altyapıyı dağıtma kararı altyapıya yatırım yapan takımlar için bir bir fırsat doğurdu ve Fenerbahçe ile Galatasaray birçok ismi bünyesine kattı.

Altınordu'nun altyapıyı dağıtma kararı altyapıya yatırım yapan takımlar için bir bir fırsat doğurdu ve Fenerbahçe ile Galatasaray birçok ismi bünyesine kattı.

Galatasaray, Altınordu altyapısından 15 ismi bünyesine katarken Fenerbahçe'de bu sayı 11 oldu.

Galatasaray, Altınordu altyapısından 15 ismi bünyesine katarken Fenerbahçe'de bu sayı 11 oldu.

Ancak iki takım arasında bir de transfer çalımı yaşındı. Galatasaray'ın toplu fotoğrafında yer alan bir futbolcu son anda Fenerbahçe'ye imza attı.

Ancak iki takım arasında bir de transfer çalımı yaşındı. Galatasaray'ın toplu fotoğrafında yer alan bir futbolcu son anda Fenerbahçe'ye imza attı.

14 yaşındaki Mustafa Enes Bozabalı'nın fotoğraf çekiminden sonra odası dahi Galatasaray tesislerinde hazırlanmıştı ancak imzalardaki eksiklik nedeniyle Fenerbahçe devreye girdi ve futbolcuyu kadrosuna kattı.

14 yaşındaki Mustafa Enes Bozabalı'nın fotoğraf çekiminden sonra odası dahi Galatasaray tesislerinde hazırlanmıştı ancak imzalardaki eksiklik nedeniyle Fenerbahçe devreye girdi ve futbolcuyu kadrosuna kattı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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