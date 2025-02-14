Fenerbahçe ve Galatasaray Arasındaki Transfer Rekabeti Altyapıya Sıçradı

Transfer dönemlerinin olmazsa olmazı transfer çalımlarıdır. Hele ki rekabet halindeki iki takım arasında olursa bu çalım taraftarlar arasında sonu gelmez bir atışmaya dönüşür bu durum. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında zaman zaman bu duruma şahitlik ediyoruz. Ancak bu kez çalım altyapıda yaşandı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın elinden bir oyuncuyu adeta kaçırdı.