Beşiktaş'ın Israrla İstediği Florian Neuhaus Transferinin Gerçekleşmeme Nedeni Belli Oldu
Beşiktaş'ın Israrla İstediği Florian Neuhaus Transferinin Gerçekleşmeme Nedeni Belli Oldu
Ara transfer dönemi noktalandı. Bu dönemde takımlar eksiklerini gidermek için yoğun bir çaba sarf etti. Puan tablosunda epey gerilerde olan Beşiktaş da birçok isimle temas kurdu. Beşiktaş , Football Manager hastalarının deyimiyle iki 'wonderkid' ile transferi kapattı. Florian Neuhaus'un adı anılmıştı ancak transfer gerçekleşmedi. Gerçekleşmeme sebebini Almanlar açıkladı.
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Beşiktaş, Borusia Monchengladbach'tan Florian Neuhaus'u gündemine almış transfer için de epey çaba sarf etmişti ancak transfer olmadı.
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Transferin gerçekleimeme sebebini Almanlar açıkladı ve Beşiktaş'la ilgili ağır ifadeler kullandılar.
Kulüp sportif direktörü Roland Virkus, Beşiktaş'ın basında geçen rakamların çok altında bir teklif yaptığını söyledi.
Virkus, "Açıkçası, böyle bir öneriyi ciddiye alıp tartışmamıza bile gerek yoktu. Biz her gelen teklifi değerlendiririz ama oyuncularımızı ucuza satmayız" dedi.
Virkus, Beşiktaş'ın teklifini eleştirdi ve "Beşiktaş'ın teklifi saygısız hatta gülünçtü" ifadelerini kullandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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