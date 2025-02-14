Beşiktaş'ın Israrla İstediği Florian Neuhaus Transferinin Gerçekleşmeme Nedeni Belli Oldu

Ara transfer dönemi noktalandı. Bu dönemde takımlar eksiklerini gidermek için yoğun bir çaba sarf etti. Puan tablosunda epey gerilerde olan Beşiktaş da birçok isimle temas kurdu. Beşiktaş , Football Manager hastalarının deyimiyle iki 'wonderkid' ile transferi kapattı. Florian Neuhaus'un adı anılmıştı ancak transfer gerçekleşmedi. Gerçekleşmeme sebebini Almanlar açıkladı.

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