Alanyasporlu Futbolcu Hwang Ui-jo Rıza Olmadan Cinsel İçerikli Video Çekmekten Ceza Aldı

Güney Kore'de son yıllardaki cinsel içerikli görüntülerin çekilmesi ve yayınlanması skandalının etkileri sürüyor. Zaman zaman Güney Koreli kadınların protesto yürüyüşlerine sahne olan konunun ardı arkası kesilmiyor. Aile üyelerinin görüntülerinin internete yüklenmesinden, 'intikam pornosu' adı verilen eski sevgililerin görüntülerinin yayınlanmasına kadar bir dizi olay yaşanmıştı. Bu suçtan yargılanan bir isim de ülkemizde forma giyen Hwang Ui-jo'ydu. Futbolcu bu suçtan ceza aldı.