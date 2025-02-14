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Alanyasporlu Futbolcu Hwang Ui-jo Rıza Olmadan Cinsel İçerikli Video Çekmekten Ceza Aldı

Alanyasporlu Futbolcu Hwang Ui-jo Rıza Olmadan Cinsel İçerikli Video Çekmekten Ceza Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.02.2025 - 18:32

Güney Kore'de son yıllardaki cinsel içerikli görüntülerin çekilmesi ve yayınlanması skandalının etkileri sürüyor. Zaman zaman Güney Koreli kadınların protesto yürüyüşlerine sahne olan konunun ardı arkası kesilmiyor. Aile üyelerinin görüntülerinin internete yüklenmesinden, 'intikam pornosu' adı verilen eski sevgililerin görüntülerinin yayınlanmasına kadar bir dizi olay yaşanmıştı. Bu suçtan yargılanan bir isim de ülkemizde forma giyen Hwang Ui-jo'ydu. Futbolcu bu suçtan ceza aldı.

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Güney Kore'de birçok kadının cinsel içerikli görüntülerinin gizlice çekilip internete yüklenmesi ülkeyi ayağa kaldırmıştı.

Güney Kore'de birçok kadının cinsel içerikli görüntülerinin gizlice çekilip internete yüklenmesi ülkeyi ayağa kaldırmıştı.

Rövanş/intikam pornosu gibi eski sevgililerle ilgili videoların yanı sıra aile üyelerinin de videolarını çekilerek internete yüklendiği tespit edilmişti.

Rövanş/intikam pornosu gibi eski sevgililerle ilgili videoların yanı sıra aile üyelerinin de videolarını çekilerek internete yüklendiği tespit edilmişti.

Alanyaspor'da forma giyen Hwang Ui-jo'nun da bu suçlamayla yargılandığı ortaya çıktı. Güney Koreli futbolcunun ertelemeli hapis cezası aldığı öğrenildi.

Alanyaspor'da forma giyen Hwang Ui-jo'nun da bu suçlamayla yargılandığı ortaya çıktı. Güney Koreli futbolcunun ertelemeli hapis cezası aldığı öğrenildi.

Seul Mahkemesi’nde görülen davada yargıç Lee Yong-jee, Hwang'ın mağdurların rızası olmadan özel anlarını kaydettiğine yönelik karar aldı.

Seul Mahkemesi’nde görülen davada yargıç Lee Yong-jee, Hwang'ın mağdurların rızası olmadan özel anlarını kaydettiğine yönelik karar aldı.

Futbolcunun suçunu kabul etmesi, mağdurlardan özür dilemesi ve videoların kendi bilgisi dışında yayımlandığına dair kanıtlar sunması sebebiyle aldığı hapis cezası ertelendi.

Futbolcunun suçunu kabul etmesi, mağdurlardan özür dilemesi ve videoların kendi bilgisi dışında yayımlandığına dair kanıtlar sunması sebebiyle aldığı hapis cezası ertelendi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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