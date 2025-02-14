Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Teknik Direktörü Okan Buruk'a Tam Destek
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Teknik Direktörü Okan Buruk'a Tam Destek
Galatasaray'ın AZ Alkmaar'a 4-1 yenilmesinin etkileri sürüyor. Galatasaray'da birçok kişinin hedefindeki isim ise teknik direktör Okan Buruk oldu. Buruk'un kadro tercihleri ve taktiksel hamleleri en çok eleştirilen konuların başında geliyor. Buruk'a sosyal medyadan destek gecikmedi. Lucas Torreira, Instagram'dan Buruk'a destek çıktı.
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Galatasaray, deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 yenilerek taraftarını üzdü. Eleştirilerin hedefindeki isim ise teknik direktör Okan Buruk'tu.
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Yoğun eleştiri altındaki Buruk'a en büyük desteklerden biri Lucas Torreira'dan geldi. Torreira,"yanındayız" mesajı verdi.
Torreira, Okan Buruk'a "Her zaman senin yanındayız. Bu forma için sonuna kadar birlikte savaşacağız. Büyüksün!" diyerek destek oldu
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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