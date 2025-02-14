Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Teknik Direktörü Okan Buruk'a Tam Destek

Galatasaray'ın AZ Alkmaar'a 4-1 yenilmesinin etkileri sürüyor. Galatasaray'da birçok kişinin hedefindeki isim ise teknik direktör Okan Buruk oldu. Buruk'un kadro tercihleri ve taktiksel hamleleri en çok eleştirilen konuların başında geliyor. Buruk'a sosyal medyadan destek gecikmedi. Lucas Torreira, Instagram'dan Buruk'a destek çıktı.