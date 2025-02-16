Liste Güncellendi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki Takımların Kupayı Kazanma Olasılıkları
Liste Güncellendi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki Takımların Kupayı Kazanma Olasılıkları
Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçlarının oynanmasının ardından kulüplerin şampiyonluğa ulaşma ihtimallerinde güncellemeye gitti. Yapılan değişimlere göre, Fenerbahçe'nin bir sonraki etaplara kalma şansı artış gösterirken Galatasaray'da bu durumun tam tersi yaşandı.
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük ikinci organizasyonu olan Avrupa Ligi'nde takımlar adını son 16'ya yazdırabilmek için çıktıkları play-off turunda ilk maçlarını oynadı.
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Bu etapta ülkemizi temsil eden Galatasaray, deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 kaybederken Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0'la geçti.
Sarı-kırmızılı temsilcimiz tur şansını zora soktu, Mourinho ve öğrencileri avantajı kaptı.
Alınan bu sonuçlar sonrası Football Meets Data, kulüplerin yoluna devam etme ihtimallerini paylaştı.
Fenerbahçe, bir önceki listeye göre yükselişe geçti, Galatasaray ise ciddi düşüş yaşadı 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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