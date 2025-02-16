Liste Güncellendi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki Takımların Kupayı Kazanma Olasılıkları

Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçlarının oynanmasının ardından kulüplerin şampiyonluğa ulaşma ihtimallerinde güncellemeye gitti. Yapılan değişimlere göre, Fenerbahçe'nin bir sonraki etaplara kalma şansı artış gösterirken Galatasaray'da bu durumun tam tersi yaşandı.